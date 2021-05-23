亞東醫護難正常用餐 民眾200個麵包送暖感謝

國內醫護全力抗疫，新北市議員葉元之表示，有民眾做好200個麵包希望他能幫忙接洽亞東醫院，要送給醫護人員吃，為他們加油打氣，而院方也很感謝各界的愛心。

疫情持續嚴峻，國內不管在醫院或篩檢站，醫護人員都要在大熱天下包著緊緊的防疫裝備、滿身大汗，為民眾治療及篩檢，但時常忙到沒時間吃飯，讓許多民眾心疼不已，紛紛送上愛心食物。

葉元之指出，自己服務處在昨日接到一位潘小姐來電，有感醫護人員辛苦，與朋友親自做了100個羅宋麵包、100個綠豆椪，跟他約中午見面，希望他幫忙接洽亞東醫院，要送給醫護人員，還說這些食物都可以放比較久，方便醫護人員食用，

亞東醫院護理師透露，現在院內美食街已經關閉，只剩7-11有開，但鮮食很容易被搶光，叫外送又常遭到外面店家拒絕，有醫護人員工作八小時都沒有進食；院方則對各界的愛心表達感謝之意。