快訊

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞東醫護難正常用餐 民眾200個麵包送暖感謝

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員葉元之接到潘小姐來電，希望能幫忙送暖給亞東醫院醫護人員。圖／葉元之提供
新北市議員葉元之接到潘小姐來電，希望能幫忙送暖給亞東醫院醫護人員。圖／葉元之提供

國內醫護全力抗疫，新北市議員葉元之表示，有民眾做好200個麵包希望他能幫忙接洽亞東醫院，要送給醫護人員吃，為他們加油打氣，而院方也很感謝各界的愛心。

疫情持續嚴峻，國內不管在醫院或篩檢站，醫護人員都要在大熱天下包著緊緊的防疫裝備、滿身大汗，為民眾治療及篩檢，但時常忙到沒時間吃飯，讓許多民眾心疼不已，紛紛送上愛心食物。

葉元之指出，自己服務處在昨日接到一位潘小姐來電，有感醫護人員辛苦，與朋友親自做了100個羅宋麵包、100個綠豆椪，跟他約中午見面，希望他幫忙接洽亞東醫院，要送給醫護人員，還說這些食物都可以放比較久，方便醫護人員食用，

亞東醫院護理師透露，現在院內美食街已經關閉，只剩7-11有開，但鮮食很容易被搶光，叫外送又常遭到外面店家拒絕，有醫護人員工作八小時都沒有進食；院方則對各界的愛心表達感謝之意。

葉元之提醒，醫院在接到各界捐贈的物資後，醫護人員並沒有辦法立即食用，所以沒辦法長期保存的食物比較不適合捐贈，他同時也提到現在各醫院可能都有碰到類似情況，民眾在捐物資前還是先與院方或他的服務處聯絡。

新北市議員葉元之將潘小姐與朋友做好的200個麵包送至亞東醫院。圖／葉元之提供
新北市議員葉元之將潘小姐與朋友做好的200個麵包送至亞東醫院。圖／葉元之提供
潘小姐與朋友做好的100個羅宋麵包、100個綠豆椪。圖／葉元之提供
潘小姐與朋友做好的100個羅宋麵包、100個綠豆椪。圖／葉元之提供

醫護人員 葉元之 亞東醫院

延伸閱讀

她一咬全聯麵包爆出「神秘綠汁」崩潰喊噁 網：烤過好吃

綠委批新北防疫慢半拍 議員反嗆甩鍋又想搶戰功

父母確診卻等不到救護車 議員爆料同住家人風險增高

綠曾要蓋燃煤電廠、說乾淨煤 葉元之：當民眾記憶差？

相關新聞

民眾送暖醫護 醫院湧熱食冷飲

國內醫護全力抗疫，土城醫院及基隆醫院都有民眾送上熱食表達感謝。新北市議員葉元之表示，昨有民眾花一整天做好200個麵包和糕...

「台北通」擬整合中央簡訊實聯制

疫情升溫，全國防疫三級警戒，民眾出入機關、商家、市場、搭捷運公車，都需實聯制。除中央日前推出「簡訊實聯制」外，台北市政府...

醫師痛批新北讓醫護穿雨衣篩檢 衛生局：那是防護衣

一名整形科醫師今日在臉書貼文，表示新北市衛生局加開的板橋行動篩檢站本來是要設在活動中心，卻因為居民反對，最後設在戶外，讓...

新北改裝公車成防疫巴士 協助運送輕症者

新北市疫情升溫，確診人數持續增加。市府為有效分流，將公車改裝成防疫巴士，協助運送輕症、無症狀確診者，上百名包括司機、消防...

亞東醫護難正常用餐 民眾200個麵包送暖感謝

國內醫護全力抗疫，新北市議員葉元之表示，有民眾做好200個麵包希望他能幫忙接洽亞東醫院，要送給醫護人員吃，為他們加油打氣...

中研院社區大樓傳有確診卻遭封口 里長出面回應

國內本土疫情嚴峻，尤其雙北更為疫情熱區，民眾人心惶惶。一名南港區中研院附近的住戶投訴，中研院附近一處社區大樓驚傳一對夫妻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。