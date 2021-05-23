中研院社區大樓傳有確診卻遭封口 里長出面回應

國內本土疫情嚴峻，尤其雙北更為疫情熱區，民眾人心惶惶。一名南港區中研院附近的住戶投訴，中研院附近一處社區大樓驚傳一對夫妻確診，並相繼帶往隔離治療，但相關人員卻被要求封口，僅以有確診足跡進行清消，社區完全沒任何警示，直到確診妻子因擔心家中貓咪無人照顧求助鄰居，消息才曝光。

投訴者指出，這處緊鄰國家重要機構中研院旁的社區大樓，5月16日傳一名男住戶確診，當時社區周邊進行消毒，鄰居好奇詢問狀況，里長卻要大家不要亂說，確診者妻子也僅低調說「有確診者來過」，要加強消毒，不料3天後，妻子於19日也確診，夫妻雙雙被隔離治療，直到確診妻子請鄰居協助安置家中貓咪，消息才傳開。

「先前批評對岸防疫，現在想想我們有什麼資格罵人家」，投訴者批，中央流行疫情指揮中心與相關單位只要求封口，否則以假訊息查辦，卻沒想到隱匿足跡恐產生傳染鏈，甚至增加確診黑數。

有住戶表示，雖然大家會怕，但清楚公布確診者足跡，讓住戶、店家加強防護消毒，才能確實降低潛在性感染，「我現在下樓拿一次外送，就得把全身衣褲換洗殺菌」，社區感染多嚴重？需不需要快篩？相關單位都無指引，防疫機制如此薄弱，還期待什麼，真的很害怕。

中研里長謝志勇說明，現在疫情嚴峻，民眾心情十分浮動，大多確診案例因傳染病防治法規定，北市衛生局並不會通知里長，所以大多都是里民口耳相傳的謠言。但上述個案確實該妻子有致電求助，因此稍微有了解。

「鄭重聲明，絕對不是緊鄰中研院的社區大樓」，謝志勇表示，確診夫妻僅是距離中研院還有好一段距離的單一住家，並非社區大樓住戶，自己稍早也才與確診婦人通話，目前貓咪已由市府協助安置，一切都處理好了。

謝志勇說，現在人心惶惶，四處蔓延謠言，但里內都有定期消毒，若發現有確診者也會加強清消，請里民不用過度擔憂；北市衛生局目前尚無人回應。