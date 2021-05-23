醫療物資及殯葬傳哄抬 侯友宜：嚴查重罰

新北市長侯友宜今天表示，有醫院反映醫療防疫物資有哄抬價格情形，他將嚴查重罰；至於有殯葬業者對疑染疫猝死家屬強索紅包等亂象，他說會嚴查，絕不寬貸。

侯友宜今天主持防疫應變會議後召開線上記者會表示，新北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，有醫院反映N95口罩等醫療防疫物資有漲價情形，他將會動用公權力去查察，若查獲有人此時隨意哄抬物價，一定重罰。

有媒體詢及台北市萬華疑有染疫男子猝死，殯葬業者以各種防疫的名目要價達新台幣14萬3000元，家屬不接受，還遭強索紅包等亂象，新北若有此亂眾會如何因應？侯友宜表示，會請警政和民政等單位去嚴格查察，若查獲一定嚴辦，絕不寬貸。

民政局長柯慶忠表示，依殯葬管理相關規定，任何的殯葬服務項目及收費都必須公開透明，不容業者在這個時候利用時機向悲傷的家屬索取額外的費用。新北市葬儀商業同業公會將提供基本服務的費用，民眾如果有需求，可洽新北市殯葬處來提供相關服務。