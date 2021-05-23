萬華青草園快篩站今起停止 原預約者仍可至剝皮寮站

國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，台北市政府宣布，萬華區日前增設的青草園快篩站，因支援篩檢的三軍總醫院醫護人員另有要務，今起停止快篩任務，原於青草園取得號碼牌預約的民眾，可於現場更換號碼單，今下午及晚上仍可至剝皮寮篩檢站進行採檢，權益不受影響，剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。 國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，昔日香火鼎盛的萬華龍山寺顯得相當冷清。記者余承翰／攝影 萬華剝皮寮快篩站較遠處的直興市場較不受影響，仍有許多居民前來採買，但因應疫情改為單一出入口，攤商索性直接幫熟客把要的東西提到門口。記者余承翰／攝影 國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影 國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，昔日香火鼎盛的萬華龍山寺顯得相當冷清，一位遊民戴著口罩睡在門口旁。記者余承翰／攝影 國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影 國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影 國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影 國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，位於萬華剝皮寮快篩站旁的新富市場多數攤商關門未營業，市場內顯得冷清。記者余承翰／攝影

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