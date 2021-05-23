快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華青草園快篩站今起停止 原預約者仍可至剝皮寮站

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站附近街弄冷清，野貓自在地躺在路邊睡覺。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站附近街弄冷清，野貓自在地躺在路邊睡覺。記者余承翰／攝影

國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，台北市政府宣布，萬華區日前增設的青草園快篩站，因支援篩檢的三軍總醫院醫護人員另有要務，今起停止快篩任務，原於青草園取得號碼牌預約的民眾，可於現場更換號碼單，今下午及晚上仍可至剝皮寮篩檢站進行採檢，權益不受影響，剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。

國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，昔日香火鼎盛的萬華龍山寺顯得相當冷清。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，昔日香火鼎盛的萬華龍山寺顯得相當冷清。記者余承翰／攝影
萬華剝皮寮快篩站較遠處的直興市場較不受影響，仍有許多居民前來採買，但因應疫情改為單一出入口，攤商索性直接幫熟客把要的東西提到門口。記者余承翰／攝影
萬華剝皮寮快篩站較遠處的直興市場較不受影響，仍有許多居民前來採買，但因應疫情改為單一出入口，攤商索性直接幫熟客把要的東西提到門口。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，昔日香火鼎盛的萬華龍山寺顯得相當冷清，一位遊民戴著口罩睡在門口旁。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，昔日香火鼎盛的萬華龍山寺顯得相當冷清，一位遊民戴著口罩睡在門口旁。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，萬華剝皮寮快篩站上午仍有許多民眾排隊等候篩檢。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，位於萬華剝皮寮快篩站旁的新富市場多數攤商關門未營業，市場內顯得冷清。記者余承翰／攝影
國內新冠肺炎疫情嚴峻，前一星期共累計2365例本土確診，位於萬華剝皮寮快篩站旁的新富市場多數攤商關門未營業，市場內顯得冷清。記者余承翰／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

強迫上陣！ 柯文哲下令：除萬華熱區外醫院加開快篩點

5月23日疫情懶人卡／中華電信出現第2例確診 華南銀行1員工染疫

高風險 萬華5消防員快篩陽性

擔心引起大眾恐慌心理 指揮中心拒於立法院設快篩站

相關新聞

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

中央流行疫情指揮中心昨根據「研判日」將新增的400例「校正回歸」分批填充回過去的六天，引起社群網絡上公衛專業人員熱議，其...

場所量能拉警報？ 居家檢疫、隔離放寬「一人一室」

居檢場所數量拉警報？指揮中心官網昨更新居家檢疫和居家隔離規定，自5月16日起，將原本「一人一戶」的隔離方式，改為「一人一...

國軍再遭睡覺用保鮮膜當隔板 千人群聚大唱軍歌

陸軍十軍團昨晚傳出一名士官長確診個案，軍中防疫再引關注，時代力量立委王婉諭今天指出，有非常多的役男私訊她們，揭露目前軍中...

確診案例陡升非常理 醫質疑有人股市得先機？

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增321例本土病例，並「校正回歸」新增400例本土確診，外界質疑其中有「貓膩」並疑與股市有...

強迫上陣！ 柯文哲下令：除萬華熱區外醫院加開快篩點

疫情持續攀升，台北市長柯文哲今上午主持市府內部防疫會議中指示，北市府的快篩站，要走出萬華熱區周邊，下令醫院加開快篩點，由...

新北篩檢量能追上篩檢需求！目前中午仍未發完號碼牌

雙北成為疫情重災區，新北市板橋、中和尤其嚴重，市府近日在8處熱區設置社區篩檢站，今日又在中和部立雙和醫院、板橋音樂公園再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。