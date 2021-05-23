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台中去年淘汰10萬輛老機車 再祭600萬獎勵車行協助報廢
台中市加快腳步淘汰老舊機車，舉辦機車行宣導報廢獎勵競賽，今年祭出總獎金600萬元，鼓勵業者加入宣導行列。市府環保局指出，每件可申請200元獎勵金，限額3萬件。
台中市「淘汰老舊機車宣導報廢獎勵競賽」去年首度上路，冠泰機車行兩個月內協助報廢84輛老舊機車拿冠軍。
環保局統計去年活動期間老舊機車報廢數，10月單月報廢數量1萬807輛，比前年成長57.8%。
環保局說明，由於民眾仰賴車行提供修車服務與汰舊換新資訊，車行業者扮演第一線重要角色。台中市去年的老舊機車汰除數10萬2742輛，全國第3丶六都第2，淘汰率達16.6%。
車行協助民眾完成老舊機車報廢、回收手續，及上傳相關文件至「台中ㄅㄨㄅㄨ網」，每件符合案件便可申請200元獎勵金，限額3萬件。
環保局指出，獎勵計畫今年從4月18日起實施至10月31日止。
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