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北市警發動警力巡商圈、夜市、公園 遇群聚強力驅散

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
台北市大安警分局發動警力，前往轄區內民眾聚集地點宣導防疫。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發動警力，前往轄區內民眾聚集地點宣導防疫。記者廖炳棋/翻攝

台北市大安警分局指出，因應中央疫情指揮中心第三級警戒規定，各警察機關針對轄區內可能聚集處所、例如公園、市場、計程車排班站等，為避免因群聚造成防疫破口，依室內5人、室外10人以下社交集會規定，積極動員勸導及強制驅散作為，並針對未戴口罩、群聚勸導不聽者嚴加取締。

由於大安區內有民眾易聚集場所如大安森林公園、統領商圈、永康商圈、臨江夜市、建國計程車排班站等，因此大安警分局動員警力，這兩天周末假日前往這些聚集點，加強勸導民眾遵守防疫相關規定，遇有群聚情形將以警力強制驅散。

警方表示將持續執行各項防疫措施，落實辦理假訊息偵處、疫調、失聯者協尋、電子圍籬等各項工作，並與市政府相關局處保持橫向聯繫，緊密配合防疫工作。

為確保執勤同仁個人防護安全，警方將持續配發各項防疫物資、裝備給第一線執勤員警，讓警方能充分發揮維護社會治安、交通及配合防疫等各項工作。

大安警分局呼籲，民眾應避免非必要的外出活動或集會，外出時一定要佩戴好口罩並配合實聯制登記等防疫措施。警方將持續貫徹防疫政策，積極配合各項防疫工作，共同努力防堵疫情傳播。

台北市大安警分局發動警力，前往轄區內民眾聚集地點宣導防疫。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發動警力，前往轄區內民眾聚集地點宣導防疫。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發動警力，前往轄區內民眾聚集地點宣導防疫。記者廖炳棋/翻攝
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台北市大安警分局發動警力，前往轄區內民眾聚集地點宣導防疫。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發動警力，前往轄區內民眾聚集地點宣導防疫。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局發動警力，前往轄區內民眾聚集地點宣導防疫。記者廖炳棋/翻攝
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