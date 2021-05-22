泰山豆花店贈免費豆花給醫護人員 還寫「這3字」好窩心

國內本土病例持續增加，在各篩檢站的醫護人員整天全副武裝，不能脫下悶熱的防護衣跟N95口罩，值班結束才能吃東西，新北泰山區一家豆花店今天暖心送50份豆花給輔大篩檢站醫護人員，還在每份豆花上寫下「辛苦了」，老闆娘表示，不怕虧錢，希望能夠幫上一點忙，下周一起會送附近的消防分隊。

輔大醫院貼文指出，下午3點多接到電話，對方表示是豆花店老闆，要來送50份豆花請醫護人員吃，第一優先送急診同仁享用，白班剛下診的，忙到下午5、6點多才有空吃東西，但打開箱子大家都傻眼了，老闆在每份豆花上面都手寫「辛苦了」，讓拿到的醫護人員備感窩心。

粉圓厝在當地已開店15年，主打手工製作豆花、配料跟糖水，豆花選用有機豆製成，糖水則是用新鮮水果熬製，配料很多都是自己購買原料熬煮，配料豐富，受到當地民眾喜愛。

老闆張先生跟老闆娘林小姐表示，近日看到篩檢站陸續成立，加上最近很熱，看到醫護人員要全副武裝穿防護衣、戴口罩，覺得第一線人員很辛苦，心疼他們，所以才想說送豆花給醫護人員享用，盡一份心力。

林小姐說，下周一開始也會送到附近的消防分隊，慢慢分送給附近的第一線人員，沒有規劃詳細的分送名單，只要有想到甚至有需要就會去送，有需要幫忙都會準備，相信很多台灣人跟他想法一樣，有力出力，這是自己能做到的。