快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

侯友宜：足跡熱點密密麻麻 盼望自主停業

中央社 / 新北22日電
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

新北市府衛生局今天開始不再公布確診者足跡，市長侯友宜表示，許多確診者足跡出現在賣場與市場，熱點密密麻麻，盼熱區內的公司企業，可先自主停業以減少人員流動。

新北市府衛生局今天表示，依中央疫情指揮中心所修訂的記者會個案資料發布原則，即日起，除非下列原因，不再每天公布確診者足跡；也呼籲市民沒事待在家、減少活動或集會，必要外出時全程佩戴口罩，降低被病毒感染機會。

衛生局說，不公布足跡的考慮，完全是依中央與各縣市的防疫會議中的決議與規範，除非考量個案於該地點停留時間長短、個案及接觸對象有無配戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義的對象，才會擇要公布。

衛生局長陳潤秋表示，之前依據疫情調查交叉比對結果公布足跡，這些是確診者曾去過的場所，目前，沒有明確的數據與證據，證明確診者是遭環境感染。公布足跡是提醒民眾做好自我防護，也加強環境消毒，讓感染機率降到最低。

陳潤秋今天說，雖沒公布足跡，但會依疫情發展需要，在熱區成立地區防疫中心，且授權各區區長為地區指揮官，統籌各單位做物資調度、防疫消毒、宣導與巡邏稽查。

衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，防疫前進指揮所的概念就是「疫情熱點到哪裡，篩檢站就會前進到那裡」。所以，市民參考定點篩檢點、前進機動篩檢站的地方，就是「疫情熱區」。

市長侯友宜今天下午也在記者會表示，每天疫情確診人數起起伏伏，疫情仍持續延燒。透過交叉比對找到板橋區的東區、中和區的漳和地區，因與台北市萬華地緣接近，成為熱區的紅色足跡點「密密麻麻」。

侯友宜說，足跡熱點落在賣場與市場內，有許多餐廳也必須要嚴格管控人流，強化防疫。除今天的三重篩檢站啟用，明天也將啟用板橋、中和兩處機動篩檢站，希望快速機動式的防疫策略，可有效壓制病毒傳播。經中央提供的熱點配合新北疫調，如其他地區風險高，也會設置機動性快篩站。

他呼籲位於熱區內的「非必要營業場所」，應自主停業，公司要支持員工居家上班。依據學者研究，如果營業場所停業可減少40%的流動感染。所以，針對判定為疫情熱區的範圍，將強化三級管制並給予關心。

警方表示，永和區長陳怡君、永和警分局長李宏振，今天到永和勵行街等傳統市場宣導，要求所有人都需戴口罩，量體溫、噴酒精，停止叫賣、試吃，並保持社交距離

衛生局 侯友宜 社交距離 新冠肺炎 三級警戒

延伸閱讀

新北4處集中檢疫中心 侯友宜：交中央統一調派

篩檢塞車校正回歸 侯友宜籲：成立國家隊 避免破口

「誅侯、護侯」 藍綠軍團大亂鬥

新北疫調與病毒搶時間 侯友宜：非常有信心

相關新聞

陽明山封園首日遊客仍上山 網批：非展現爬山意志時候

國內本土疫情嚴峻，全國發布三級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾周末假日盡量待在家，陽明山國家公園昨也同步封...

北市警發動警力巡商圈、夜市、公園 遇群聚強力驅散

台北市大安警分局指出，因應中央疫情指揮中心第三級警戒規定，各警察機關針對轄區內可能聚集處所、例如公園、市場、計程車排班站...

台中去年淘汰10萬輛老機車 再祭600萬獎勵車行協助報廢

台中市加快腳步淘汰老舊機車，舉辦機車行宣導報廢獎勵競賽，今年祭出總獎金600萬元，鼓勵業者加入宣導行列。市府環保局指出，...

豆花贈醫護 手寫「辛苦了」

國內本土病例持續增加，在各篩檢站的醫護人員整天全副武裝，不能脫下悶熱的防護衣跟N95口罩，值班結束才能吃東西，新北泰山區...

新北規範火警受信總機、自助洗衣店

去年發生台北錢櫃大火、台南自助洗衣店瓦斯氣爆事件，新北消防局修正「新北市火災預防自治條例」，增加KTV等場所火警受信總機...

感人！防疫巴士司機熱到中暑 休息1天再表達願意出勤

新北新冠肺炎確診案例逐漸上升，新北防疫巴士將患者載往集中檢疫中心。而司機出勤時全身穿著防護衣、口罩、護目鏡、頭套等，車內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。