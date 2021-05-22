侯友宜：足跡熱點密密麻麻 盼望自主停業

新北市府衛生局今天開始不再公布確診者足跡，市長侯友宜表示，許多確診者足跡出現在賣場與市場，熱點密密麻麻，盼熱區內的公司企業，可先自主停業以減少人員流動。

新北市府衛生局今天表示，依中央疫情指揮中心所修訂的記者會個案資料發布原則，即日起，除非下列原因，不再每天公布確診者足跡；也呼籲市民沒事待在家、減少活動或集會，必要外出時全程佩戴口罩，降低被病毒感染機會。

衛生局說，不公布足跡的考慮，完全是依中央與各縣市的防疫會議中的決議與規範，除非考量個案於該地點停留時間長短、個案及接觸對象有無配戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義的對象，才會擇要公布。

衛生局長陳潤秋表示，之前依據疫情調查交叉比對結果公布足跡，這些是確診者曾去過的場所，目前，沒有明確的數據與證據，證明確診者是遭環境感染。公布足跡是提醒民眾做好自我防護，也加強環境消毒，讓感染機率降到最低。

陳潤秋今天說，雖沒公布足跡，但會依疫情發展需要，在熱區成立地區防疫中心，且授權各區區長為地區指揮官，統籌各單位做物資調度、防疫消毒、宣導與巡邏稽查。

衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，防疫前進指揮所的概念就是「疫情熱點到哪裡，篩檢站就會前進到那裡」。所以，市民參考定點篩檢點、前進機動篩檢站的地方，就是「疫情熱區」。

市長侯友宜今天下午也在記者會表示，每天疫情確診人數起起伏伏，疫情仍持續延燒。透過交叉比對找到板橋區的東區、中和區的漳和地區，因與台北市萬華地緣接近，成為熱區的紅色足跡點「密密麻麻」。

侯友宜說，足跡熱點落在賣場與市場內，有許多餐廳也必須要嚴格管控人流，強化防疫。除今天的三重篩檢站啟用，明天也將啟用板橋、中和兩處機動篩檢站，希望快速機動式的防疫策略，可有效壓制病毒傳播。經中央提供的熱點配合新北疫調，如其他地區風險高，也會設置機動性快篩站。

他呼籲位於熱區內的「非必要營業場所」，應自主停業，公司要支持員工居家上班。依據學者研究，如果營業場所停業可減少40%的流動感染。所以，針對判定為疫情熱區的範圍，將強化三級管制並給予關心。

警方表示，永和區長陳怡君、永和警分局長李宏振，今天到永和勵行街等傳統市場宣導，要求所有人都需戴口罩，量體溫、噴酒精，停止叫賣、試吃，並保持社交距離。