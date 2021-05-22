說好的待在家？台北鬧區如空城 陽明山停車場卻塞滿了

疫情持續爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，希望民眾在這周的周末假日，盡量待在家並減少移動。其實自上周六台灣本土病例大爆發以來，雙北民眾就主動「自主封城」，經過這一周，多數的台北市民依舊嚴守防疫政策，今天是三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。

今適逢周六，以往周末人山人海的信義區、中正區及西門町商圈等在民眾團結抗疫下成了空城，空蕩就像是農曆春節時的台北市。走一趟信義區，發現101大樓、新光三越百貨周邊人潮銳減，少了車流與行人，平時萬人空巷的步道也變得空蕩蕩。

台北車站為交通樞紐，不少旅客會在此上下車，如今車站內外也難得靜悄悄；而疫情最嚴重的萬華區內，包括西門町、萬華車站和龍山寺等，也幾乎空無一人，只有零散幾個人在街上走動，連車輛都寥寥可數。

另外，雖然內政部日前宣布，陽明山國家公園戶外遊憩據點，若為單一出入口，除維生等必要性外，全面關閉，山屋與生態保護區除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入國家公園生態保護區，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。