快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

說好的待在家？台北鬧區如空城 陽明山停車場卻塞滿了

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
疫情嚴峻，雖然台北市區如空城，但陽明山上仍有不少民眾前去踏青。圖／翻攝自陽明山即時影像
疫情嚴峻，雖然台北市區如空城，但陽明山上仍有不少民眾前去踏青。圖／翻攝自陽明山即時影像

疫情持續爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，希望民眾在這周的周末假日，盡量待在家並減少移動。其實自上周六台灣本土病例大爆發以來，雙北民眾就主動「自主封城」，經過這一周，多數的台北市民依舊嚴守防疫政策，今天是三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。

今適逢周六，以往周末人山人海的信義區、中正區及西門町商圈等在民眾團結抗疫下成了空城，空蕩就像是農曆春節時的台北市。走一趟信義區，發現101大樓、新光三越百貨周邊人潮銳減，少了車流與行人，平時萬人空巷的步道也變得空蕩蕩。

台北車站為交通樞紐，不少旅客會在此上下車，如今車站內外也難得靜悄悄；而疫情最嚴重的萬華區內，包括西門町、萬華車站和龍山寺等，也幾乎空無一人，只有零散幾個人在街上走動，連車輛都寥寥可數。

另外，雖然內政部日前宣布，陽明山國家公園戶外遊憩據點，若為單一出入口，除維生等必要性外，全面關閉，山屋與生態保護區除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入國家公園生態保護區，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。

但仍有民眾搶上山，根據陽明山國家公園的停車場即時影像，冷水坑停車場幾乎已經停滿，車輛不斷進出，許多遊客上山踏青，還有不少人沒戴口罩，有別於市區內冷清的氣氛。

雙北民眾「自主封城」，三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。記者林俊良／攝影
雙北民眾「自主封城」，三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。記者林俊良／攝影
雙北民眾「自主封城」，三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。記者林俊良／攝影
雙北民眾「自主封城」，三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。記者林俊良／攝影
雙北民眾「自主封城」，三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。記者林俊良／攝影
雙北民眾「自主封城」，三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。記者林俊良／攝影

疫情 國家公園 西門町

延伸閱讀

台灣疫情延燒，關鍵數據「檢驗陽性率」代表什麼？

習近平：支持疫苗技術轉讓發展中國家 再捐30億抗疫

圖輯／全國防疫升三級警戒 西門町首周末如空城

信義區如空城、捷運站空蕩蕩 網友驚呼：來到異世界

相關新聞

北市警發動警力巡商圈、夜市、公園 遇群聚強力驅散

台北市大安警分局指出，因應中央疫情指揮中心第三級警戒規定，各警察機關針對轄區內可能聚集處所、例如公園、市場、計程車排班站...

陽明山封園首日遊客仍上山 網批：非展現爬山意志時候

國內本土疫情嚴峻，全國發布三級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾周末假日盡量待在家，陽明山國家公園昨也同步封...

台中去年淘汰10萬輛老機車 再祭600萬獎勵車行協助報廢

台中市加快腳步淘汰老舊機車，舉辦機車行宣導報廢獎勵競賽，今年祭出總獎金600萬元，鼓勵業者加入宣導行列。市府環保局指出，...

豆花贈醫護 手寫「辛苦了」

國內本土病例持續增加，在各篩檢站的醫護人員整天全副武裝，不能脫下悶熱的防護衣跟N95口罩，值班結束才能吃東西，新北泰山區...

新北規範火警受信總機、自助洗衣店

去年發生台北錢櫃大火、台南自助洗衣店瓦斯氣爆事件，新北消防局修正「新北市火災預防自治條例」，增加KTV等場所火警受信總機...

感人！防疫巴士司機熱到中暑 休息1天再表達願意出勤

新北新冠肺炎確診案例逐漸上升，新北防疫巴士將患者載往集中檢疫中心。而司機出勤時全身穿著防護衣、口罩、護目鏡、頭套等，車內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。