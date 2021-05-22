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百貨、賣場加強防疫 新北：控制容留數、縮短選購時間

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府今日公告，新北市百貨、賣場、超商及超市加強防疫及容留管制措施。圖／新北市經發局提供
新北市政府今日公告，新北市百貨、賣場、超商及超市加強防疫及容留管制措施。圖／新北市經發局提供

疫情嚴峻期間，民眾多衝向賣場超市大量採購，近期也有民眾染疫足跡亦多有涉及賣場，新北市政府今日公告，新北市百貨、賣場、超商及超市加強防疫及容留管制措施，縮短消費者選購時間及降低容留人數，在兼顧民眾合理權益且顧及防疫安全，降低社區感染風險。

經發局長何怡明表示，近期確診者足跡多涉及賣場、超市等，除原先實聯制登記、手部消毒及量測體溫外，防疫措施再升級，包括請業者訂定人流及停車場管控相關配套措施，來縮短消費者駐留場所的採購時間。

另針對場所入口明顯處應張貼人流管制規定，請業者以每2.25平方公尺的營業面積可容留1人計算，當容留人數已達管制量時，應於主要出入口設置現場已滿告示牌，並禁止消費者進入，以避免群聚造成染疫風險。

何怡明表示，經調查新北轄內家樂福、大潤發、好市多、全聯、愛買等賣場超市，皆配合市府公告落實防疫及容留人數管制，以中和COSTCO為例，如果半小時來客超過400人，將立刻控制車流，停止放車進停車場。將每半小時來客控制在400人以下。若場內超過人數，賣場外同時會舉牌請會員暫不要進場。

停車場 新冠肺炎 三級警戒

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