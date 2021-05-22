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三重篩檢站今啟用 獅子會募款買2座檢疫亭供醫護使用
新北市長侯友宜昨天宣布，今天新增三重聯醫篩檢站，地點在聯合醫院，可提供300人篩檢，加上原有的7處篩檢站，總篩檢量能可達2000人。聯合醫院今天上午8點開始號碼牌，全數發完，篩檢站總計動員25名醫護人員，篩檢時間預計最快今晚8點結束。
記者實際前往聯合醫院設置的篩檢站，院方因空間限制，將排隊動線、篩檢站、等待空間規劃為一條線，同時留空間讓救護車送醫通行；聯醫表示，篩檢站今天有民眾早上5、6點多就來排隊，民眾表示怕拿不到號碼牌，所以提早來排隊。
三重聯醫篩檢站的相關設備，是獅子會300B1區募款126萬元向工研院購買的2座檢疫亭，並捐給三重聯醫讓護理人員能在有冷氣、安全環境下進行篩檢。
新北市議員王威元表示，三重聯醫的院長告訴他有這需求，他承諾幫忙找獅子會援助，獅子會也答應支持，會員間開始募款，幾天時間內募款完成，順利添購2座檢疫亭並捐給三重聯醫。
在20日啟用的輔大醫院社區篩檢站，全天可篩檢300人，輔大醫院表示，除原有篩檢站，同時增加二座正壓篩檢亭，讓檢驗作業更安全順暢。輔大醫院從上午9點到下午4點開放社區抗原快篩及核酸檢測，每天上午8到9點發放當天號碼牌，發完為止，篩檢站分流為有症狀及無症狀二線篩檢，民眾根據現場動線規畫排隊篩檢，或是到一旁醫院準備的休息區等候報告。
輔大醫院表示，社區篩檢站以有接觸史、活動史且有症狀的人優先，快速找出社區中可能感染的人，這兩天號碼牌都有發完，昨天總採檢人數270人，今天數據仍在統計中。
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