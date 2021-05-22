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萬華警隔離衣將用完 北投關渡宮贈千件相助

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導
北投關渡宮捐贈1000件隔離衣給萬華警分局。記者廖炳棋／翻攝
北投關渡宮捐贈1000件隔離衣給萬華警分局。記者廖炳棋／翻攝

台北市萬華區是新冠肺炎疫情重災區，第一線的萬華警方更是因為全天候與民眾接觸，染疫風險相當大，北投關渡宮有鑑於此，捐贈1000件隔離衣及一批N95口罩，希望萬華警方能在這波疫情中挺住，值勤時無後顧之憂。

萬華警分局說，國內疫情日趨險峻，萬華警分局自從疫情爆發以來，連續確診的病患已經達到近300例，同仁接觸疑似確診案例約40餘名，經快篩都呈現陰性反應，萬華區設有3個快篩站，近日篩檢出陽性比例居高不下，警方執勤不敢大意，就算頂著室外近35度高溫，協助快篩站安全秩序維護及各項疫調時仍「全副武裝」。

不過經過這段期間高強度投入防疫工作，萬華警分局隔離衣、防護衣即將用完，北投關渡宮得知後，日前特別捐贈隔離衣及N95口罩一批，1000件隔離衣剛抵達分局，各派出所、警備隊及交通分隊立即蜂擁而至，將隔離衣一掃而空，基層警員相當驚喜，感謝北投關渡宮的善舉，讓同仁們投入防疫工作無後顧之憂。

萬華警分局呼籲各位市民朋友，減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及配合落實實名制等相關規定。

北投關渡宮捐贈1000件隔離衣給萬華警分局。記者廖炳棋／翻攝
北投關渡宮捐贈1000件隔離衣給萬華警分局。記者廖炳棋／翻攝
北投關渡宮捐贈1000件隔離衣給萬華警分局。記者廖炳棋／翻攝
北投關渡宮捐贈1000件隔離衣給萬華警分局。記者廖炳棋／翻攝

疫情 口罩 北投

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