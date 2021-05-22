新北確診個案台南足跡日期有誤 南市府更正清消

新北市確診男子（案2336）15日曾到台南市安平區「同記豆花」與中西區府前路「錕羊肉」，卻一度記錯為14日，台南市長黃偉哲今天更正說明，相關地點已清消完成。

台南市長黃偉哲今天在台南市防疫記者會指出，網友發現新北個案2336在台南、高雄停留時序有問題，經市府聯繫當事人發現記憶有誤，釐清後立刻在網站更新，且在第一時間完成相關地點清消。

衛生局人員表示，衛生局20日晚上9時獲知2336個案足跡涉及台南市，隨即聯絡未果，環保局午夜前已啟動疑涉足跡清消；衛生局21日上午8時再次聯繫，個案表示14日曾到台南市。

台南市政府21日上午10時30分在記者會上公布2336個案足跡，上午11時卻又發現和高雄足跡不符，三度和2336個案聯繫，個案才說因發燒導致回溯足跡日期有誤，正確抵達台南市日期應是15日，市府21日中午12時10分再補正發布訊息，同時對安平區安北路2家業者進行清消。

台南市政府衛生局長許以霖表示，疫調重點在於確診者何時到達相關地點，當下與確診者可能接觸的人員具最大風險，最重要的是確認確診者和哪些民眾接觸，也請涉及2336案相關足跡地點的民眾到篩檢站篩檢，做好自我健康管理，一有症狀立刻就醫。

至於台南市東山區旅遊團6日至8日間曾到北部旅遊，許以霖說，相關人員曾前往台北市萬華區，但未涉足最有風險場所，所以旅遊團採自主健康管理，但在自主健康管理滿14天解除前，衛生局考量當地居民仍有疑慮，因此再做一次篩檢，但不是快篩。