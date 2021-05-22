快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

新北確診個案台南足跡日期有誤 南市府更正清消

中央社 / 台南22日電

新北市確診男子（案2336）15日曾到台南市安平區「同記豆花」與中西區府前路「錕羊肉」，卻一度記錯為14日，台南市長黃偉哲今天更正說明，相關地點已清消完成。

台南市長黃偉哲今天在台南市防疫記者會指出，網友發現新北個案2336在台南、高雄停留時序有問題，經市府聯繫當事人發現記憶有誤，釐清後立刻在網站更新，且在第一時間完成相關地點清消。

衛生局人員表示，衛生局20日晚上9時獲知2336個案足跡涉及台南市，隨即聯絡未果，環保局午夜前已啟動疑涉足跡清消；衛生局21日上午8時再次聯繫，個案表示14日曾到台南市。

台南市政府21日上午10時30分在記者會上公布2336個案足跡，上午11時卻又發現和高雄足跡不符，三度和2336個案聯繫，個案才說因發燒導致回溯足跡日期有誤，正確抵達台南市日期應是15日，市府21日中午12時10分再補正發布訊息，同時對安平區安北路2家業者進行清消。

台南市政府衛生局長許以霖表示，疫調重點在於確診者何時到達相關地點，當下與確診者可能接觸的人員具最大風險，最重要的是確認確診者和哪些民眾接觸，也請涉及2336案相關足跡地點的民眾到篩檢站篩檢，做好自我健康管理，一有症狀立刻就醫。

至於台南市東山區旅遊團6日至8日間曾到北部旅遊，許以霖說，相關人員曾前往台北市萬華區，但未涉足最有風險場所，所以旅遊團採自主健康管理，但在自主健康管理滿14天解除前，衛生局考量當地居民仍有疑慮，因此再做一次篩檢，但不是快篩。

衛生局 健康管理

延伸閱讀

小黃日入500元喊苦 南市紓困下周擬墊支

解旱象 南市首座工地大型移動式RO淨水設備啟用

勸未戴口罩竟遭吐口水 網籲「直接開罰」黃偉哲回應了

注意！自主休市防疫 台南4夜市暫停營業至5月28日

相關新聞

陽明山封園首日遊客仍上山 網批：非展現爬山意志時候

國內本土疫情嚴峻，全國發布三級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾周末假日盡量待在家，陽明山國家公園昨也同步封...

北市警發動警力巡商圈、夜市、公園 遇群聚強力驅散

台北市大安警分局指出，因應中央疫情指揮中心第三級警戒規定，各警察機關針對轄區內可能聚集處所、例如公園、市場、計程車排班站...

台中去年淘汰10萬輛老機車 再祭600萬獎勵車行協助報廢

台中市加快腳步淘汰老舊機車，舉辦機車行宣導報廢獎勵競賽，今年祭出總獎金600萬元，鼓勵業者加入宣導行列。市府環保局指出，...

豆花贈醫護 手寫「辛苦了」

國內本土病例持續增加，在各篩檢站的醫護人員整天全副武裝，不能脫下悶熱的防護衣跟N95口罩，值班結束才能吃東西，新北泰山區...

新北規範火警受信總機、自助洗衣店

去年發生台北錢櫃大火、台南自助洗衣店瓦斯氣爆事件，新北消防局修正「新北市火災預防自治條例」，增加KTV等場所火警受信總機...

感人！防疫巴士司機熱到中暑 休息1天再表達願意出勤

新北新冠肺炎確診案例逐漸上升，新北防疫巴士將患者載往集中檢疫中心。而司機出勤時全身穿著防護衣、口罩、護目鏡、頭套等，車內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。