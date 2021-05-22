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民怨三重幸福市場無實聯制 市場處：做不到就停止營業

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市府昨天公布公共場域足跡，其中包含三重區三和幸福市場（紅框處）。圖／新北市衛生局提供
新北市府昨天公布公共場域足跡，其中包含三重區三和幸福市場（紅框處）。圖／新北市衛生局提供

新北市本土病例累計895例，但三重區三和幸福市場傳出沒有人員管控出入口，沒有實聯制登記，因新北市府昨天公布確診個案足跡，包含幸福市場，民眾擔憂成防疫破口，新北市市場處表示，會針對幸福市場加強查察，如果無法做到實聯制，就會要求攤商不要營業。

新北市府昨天公布確診個案足跡，其中包含三重區三和幸福市場（紅框處），但現在有民眾抱怨，幸福市場當地沒有自治會管理，不但出入口沒有人員宣導、實聯制登記、噴酒精消毒，攤商自己也沒有電子或是紙本實聯制登記，擔憂變成防疫破口。

市場處長盛筱蓉表示，該市場是有管委會，針對沒有做實聯制的部分會要求改善，如果在市場入口無法做實聯制，攤商也可自己做。市場分成場域型及道路型，幸福市場屬於後者，道路型市場因為有很多道路交織，相較複雜，且有些住家在道路中，如果沒有辦法管控，就會要求實聯制。

盛筱蓉表示，會針對幸福市場加強查察，因新北市內市場數多，目前是由各公所及市場處人力查察。市場處統計，目前公有市場中，有41處傳統市場，民有市場跟夜市有127處，總計168處市場；累計昨天統計，目前已開出22張稽查單，其中17張是未戴口罩，包含攤商、民眾等，沒有落實防疫措施5張。

市場處表示，目前採分階段稽查，之前是宣導進入市場等場合要戴口罩，今天起會要求防疫措施，包含梅花座、酒精跟實聯制，並加強其他防疫措施的裁罰。

之前的部分只能靠疫調的狀況，現在實聯制機制完整，會全面宣導攤商使用，但如果是年紀大的攤商不習慣或是不會使用數位產品，就會要求以書面方式實聯制，盡量百分百做到。

市場處長盛筱蓉表示，該市場是有管委會，針對沒有做實聯制的部分會要求改善。圖／新北市市場處提供
市場處長盛筱蓉表示，該市場是有管委會，針對沒有做實聯制的部分會要求改善。圖／新北市市場處提供

實聯制 口罩

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