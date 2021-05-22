五星飯店總監歸零重來 疫情下攜子創業推健康飲食

「從零開始並不可怕，可怕的是你沒有往前的方向」。坐在自家餐廳裡看著疫情新聞，周雯雯一邊忙著接訂單、一邊娓娓道來人生半百後的創業心情。新冠疫情一年來重創台灣餐飲業，前一份工作是五星級飯店業務總監的周雯雯特別有感。她說，最新一波疫情已經讓餐廳的業績掉了至少6成，現在都靠一些死忠顧客外帶取餐撐下去了。

在卸下大飯店業務總監的工作後，周雯雯和曾擔任萬豪酒店西餐一廚的兒子林尚霖決定告別吃人頭路的日子，自己創業。今年初在疫情下，周雯雯選在北市餐飲業一級戰區大安區開健康餐廚，雖然是夾在安和路二段與樂利路間的巷弄，但整家店都是周雯雯的創業心血。

從找店面、定調餐廳走向、聯繫食材盤商確定貨源，到製作文宣、網路行銷，上陣不離母子(女)兵，周雯雯指著餐廳大門外的菜單看板得意地說，這是她唸高三的小女兒寫的字，「好看吧？」

「現代人生活步調緊湊，注重養生、健康，在疫期期間更要好好注重飲食，加強抵抗力」。基於這樣的理念，周雯雯運用自己在餐旅管理研究所所學及過去多年在五星級飯店餐飲的經驗，設計一套健康少油、少鹽的飲食菜單，以原型食物呈現，不論是嫩煎鮭魚、板腱牛還是燉牛肉，都以最少的調味呈現食材原味，再搭配簡單川燙過的各種天然蔬菜，讓消費者可以在重口味的油膩便當外，多一種健康養生的選擇。

談到創業的辛酸，周雯雯笑說，過去曾經帶著業務團隊出兵，不論是上千人的大型外燴、駐台代表國慶晚宴等大大小小的宴席 ，從和客戶洽談、爭取機會到規劃、執行活動，所有的經歷成了今天創業的養分；後疫情時代決定從零開始，秉持對剛開始投入餐飲業的初心，把健康的理念從自己傳播到所有人。