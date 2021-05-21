快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哪裡跌倒哪裡爬起 獅子會捐檢疫亭助醫院安全篩檢

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北明起增設三重社區篩檢站，而設備正是獅子會300B1區募款126萬元向工研院購買的2座檢疫亭，並捐給三重聯醫。圖／王威元提供
新北明起增設三重社區篩檢站，而設備正是獅子會300B1區募款126萬元向工研院購買的2座檢疫亭，並捐給三重聯醫。圖／王威元提供

新北今有144例確診個案，新北市長侯友宜表示，三重從昨天7例提升到26例，明起增設三重社區篩檢站。而篩檢站的相關設備，正是獅子會300B1區募款126萬元向工研院購買的2座檢疫亭，並捐給三重聯醫讓護理人員能在有冷氣、安全環境下進行篩檢。

五股獅子會前會長日前出現確診，也讓不少有接觸過的成員染疫，事件爆發後也讓獅子會備受撻伐。獅子會300B1區秘書長賴綿雪說，他們有4000多名獅友，卻因為這件事情備受關注，但1、2個人不代表整體。

賴綿雪表示，近期感受到醫護人員危險又辛苦，原打算協助補充醫護人員的水分、營養品，甚至是超時補給，事後得知三重聯醫需要設立篩檢站，也知道工研院有正壓式檢疫亭，獅子會會長們覺得設備不錯，因此決定捐出2座檢疫亭。

新北市議員王威元表示，三重聯醫的院長告訴他有這需求，他承諾幫忙找獅子會援助，獅子會也答應支持，會員間開始募款，幾天時間內募款完成，順利添購2座檢疫亭並捐給三重聯醫。

賴綿雪說，護理人員在第一線篩檢、抗疫很辛苦，檢疫亭內附有冷氣，能讓醫護人員不用在高溫狀況下工作，又能獲得更安全的防護，預計下周會再捐一座檢疫亭，給新北市立聯合醫院板橋院區使用。

獅子會 醫護人員

延伸閱讀

「摸摸茶」、「獅子王」紅到國外！ 網友驚見標題笑翻：外媒超接地氣

獅子會父謊報女兒在國外！醫師讚高雄女：她將傷害降低

土城某社區傳有確診個案 侯友宜：以疫調結果為主

影／染疫獅子會前會長茶室群聚照遭移花接木 本尊提告

相關新聞

民怨三重幸福市場無實聯制 市場處：做不到就停止營業

新北市本土病例累計895例，但三重區三和幸福市場傳出沒有人員管控出入口，沒有實聯制登記，因新北市府昨天公布確診個案足跡，...

有人3級周末出來玩？新北估計人潮減少九成五

本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全國進入第三級警戒，指揮官陳時中昨天(21日)在指揮中心記者會上呼籲民眾「這個...

五星飯店總監歸零重來 疫情下攜子創業推健康飲食

「從零開始並不可怕，可怕的是你沒有往前的方向」。坐在自家餐廳裡看著疫情新聞，周雯雯一邊忙著接訂單、一邊娓娓道來人生半百後...

新北班班有冷氣退稅 議員盼用在弱勢生

中央宣布投入前瞻預算在2022年前幫全台國中小裝冷氣，新北教育局預計要裝超過3萬台冷氣。新北市議員陳科名指出，裝設冷氣能...

保防疫營損險染疫 無公文證明難理賠

新北有美甲店業者擔心疫情導致無法營業，保了防疫營損險，日前美甲店被通知店內有確診者足跡，向保險公司提出理賠時，卻被要求檢...

北市雙層巴士 今起暫停營運

北市雙層觀光巴士去年因疫情，在缺乏國際客源的情況下，讓雙層觀光巴士的業績一路不振，近來雙北疫情嚴峻，雙層巴士上更是沒有客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。