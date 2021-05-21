哪裡跌倒哪裡爬起 獅子會捐檢疫亭助醫院安全篩檢

新北今有144例確診個案，新北市長侯友宜表示，三重從昨天7例提升到26例，明起增設三重社區篩檢站。而篩檢站的相關設備，正是獅子會300B1區募款126萬元向工研院購買的2座檢疫亭，並捐給三重聯醫讓護理人員能在有冷氣、安全環境下進行篩檢。

五股獅子會前會長日前出現確診，也讓不少有接觸過的成員染疫，事件爆發後也讓獅子會備受撻伐。獅子會300B1區秘書長賴綿雪說，他們有4000多名獅友，卻因為這件事情備受關注，但1、2個人不代表整體。

賴綿雪表示，近期感受到醫護人員危險又辛苦，原打算協助補充醫護人員的水分、營養品，甚至是超時補給，事後得知三重聯醫需要設立篩檢站，也知道工研院有正壓式檢疫亭，獅子會會長們覺得設備不錯，因此決定捐出2座檢疫亭。

新北市議員王威元表示，三重聯醫的院長告訴他有這需求，他承諾幫忙找獅子會援助，獅子會也答應支持，會員間開始募款，幾天時間內募款完成，順利添購2座檢疫亭並捐給三重聯醫。

賴綿雪說，護理人員在第一線篩檢、抗疫很辛苦，檢疫亭內附有冷氣，能讓醫護人員不用在高溫狀況下工作，又能獲得更安全的防護，預計下周會再捐一座檢疫亭，給新北市立聯合醫院板橋院區使用。