汐止國泰醫師確診後 汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包

由汐止在地志工所發起的「汐止聯盟」，有感於這幾天台灣疫情急遽升溫，造成醫護人力吃緊，加上汐止國泰綜合醫院有醫師確診後，周遭社區有貼公告禁止通行，打擊醫護士氣，今天送愛百份飲料及麵包心到醫院，給醫護人員打氣。

汐止聯盟版主為娜米拉烘培坊老闆，決定貢獻所長，他製作了100份麵包，另外汐止聯盟管理員志工們自掏腰包購買100杯飲料，今天一起送至汐止國泰醫院前，讓醫護人員在與病毒奮鬥中的同時，來一點愛的溫暖及鼓勵。

志工說，不要讓醫護人員在防疫過程中，因為醫師的染疫，而讓醫護又再次被眾人用異樣眼光看待，這對他們來說真的非常不公平。