聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止國泰醫師確診後 汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包
由汐止在地志工所發起的「汐止聯盟」，有感於這幾天台灣疫情急遽升溫，造成醫護人力吃緊，加上汐止國泰綜合醫院有醫師確診後，周遭社區有貼公告禁止通行，打擊醫護士氣，今天送愛百份飲料及麵包心到醫院，給醫護人員打氣。
汐止聯盟版主為娜米拉烘培坊老闆，決定貢獻所長，他製作了100份麵包，另外汐止聯盟管理員志工們自掏腰包購買100杯飲料，今天一起送至汐止國泰醫院前，讓醫護人員在與病毒奮鬥中的同時，來一點愛的溫暖及鼓勵。
志工說，不要讓醫護人員在防疫過程中，因為醫師的染疫，而讓醫護又再次被眾人用異樣眼光看待，這對他們來說真的非常不公平。
捐贈民眾說，今天贈送飲料對他們來說只是個微不足道的小事，但對於醫護們來說，是個防疫中的小確幸，今天由他們先來拋磚引玉，希望大家能夠用一樣的態度，來感謝醫療人員及所有的防疫工作者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言