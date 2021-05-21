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汐止國泰醫師確診後 汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
汐止國泰醫師確診後，汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包。記者游明煌／翻攝
汐止國泰醫師確診後，汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包。記者游明煌／翻攝

汐止在地志工所發起的「汐止聯盟」，有感於這幾天台灣疫情急遽升溫，造成醫護人力吃緊，加上汐止國泰綜合醫院有醫師確診後，周遭社區有貼公告禁止通行，打擊醫護士氣，今天送愛百份飲料及麵包心到醫院，給醫護人員打氣。

汐止聯盟版主為娜米拉烘培坊老闆，決定貢獻所長，他製作了100份麵包，另外汐止聯盟管理員志工們自掏腰包購買100杯飲料，今天一起送至汐止國泰醫院前，讓醫護人員在與病毒奮鬥中的同時，來一點愛的溫暖及鼓勵。

志工說，不要讓醫護人員在防疫過程中，因為醫師的染疫，而讓醫護又再次被眾人用異樣眼光看待，這對他們來說真的非常不公平。

捐贈民眾說，今天贈送飲料對他們來說只是個微不足道的小事，但對於醫護們來說，是個防疫中的小確幸，今天由他們先來拋磚引玉，希望大家能夠用一樣的態度，來感謝醫療人員及所有的防疫工作者。

汐止國泰醫師確診後，汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包。記者游明煌／翻攝
汐止國泰醫師確診後，汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包。記者游明煌／翻攝
汐止國泰醫師確診後，汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包。記者游明煌／翻攝
汐止國泰醫師確診後，汐止聯盟挺醫護捐百份飲料及麵包。記者游明煌／翻攝

汐止 醫護人員

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