快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大金山分院防護衣嚴重不足 議員張錦豪緊急爭取200套

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台大金山分院防護衣嚴重不足，議員張錦豪緊急爭取200套。圖／議員張錦豪提供
台大金山分院防護衣嚴重不足，議員張錦豪緊急爭取200套。圖／議員張錦豪提供

新北市議員張錦豪接獲里長反映，台大金山分院內部人員私下指防護衣嚴重不足，讓醫護人員處於高風險狀態，張錦豪經過「死纏爛打」的精神，新北衛生局已經提供200套隔離衣，他很感謝衛生局，但資源不能獨厚都會區。

張錦豪說，昨天接到萬里里王傑倫里長來電表示，台大分院金山醫院內部人員私下反映防護衣嚴重不足，讓醫護人員處於高風險狀態。他立刻致電醫院，本於職責及照顧偏鄉捨我其誰的精神，他決定硬起來拜託衛生局。

張錦豪表示，經過他死纏爛打精神，新北衛生局同意提供200套隔離衣給台大金山分院，其實這時衛生局已焦頭爛額，能夠這麼迅速答應真的要心存感激，防疫物資大家都在搶，但他始終信念就是資源不能獨厚都會區。

張錦豪說，請大家共同支持醫護人員，醫護人員冒著高風險在最前線守護著大家，防疫人人有責，請發揮正義感共同來面對這波疫情。

台大金山分院防護衣嚴重不足，議員張錦豪緊急爭取200套。圖／議員張錦豪提供
台大金山分院防護衣嚴重不足，議員張錦豪緊急爭取200套。圖／議員張錦豪提供
台大金山分院防護衣嚴重不足，議員張錦豪緊急爭取200套。圖／議員張錦豪提供
台大金山分院防護衣嚴重不足，議員張錦豪緊急爭取200套。圖／議員張錦豪提供

衛生局 醫護人員

延伸閱讀

確診者住院擔心狗怎麼辦？新北動保處媒合寵物旅館安置

採訪疫區高風險 新聞台記者防護衣護目鏡全出動

全民防疫 汐止江北里每戶發一千CC漂白水

攔水壩閘門破損難蓄水 汐止民憂心沒水用

相關新聞

民怨三重幸福市場無實聯制 市場處：做不到就停止營業

新北市本土病例累計895例，但三重區三和幸福市場傳出沒有人員管控出入口，沒有實聯制登記，因新北市府昨天公布確診個案足跡，...

有人3級周末出來玩？新北估計人潮減少九成五

本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全國進入第三級警戒，指揮官陳時中昨天(21日)在指揮中心記者會上呼籲民眾「這個...

五星飯店總監歸零重來 疫情下攜子創業推健康飲食

「從零開始並不可怕，可怕的是你沒有往前的方向」。坐在自家餐廳裡看著疫情新聞，周雯雯一邊忙著接訂單、一邊娓娓道來人生半百後...

新北班班有冷氣退稅 議員盼用在弱勢生

中央宣布投入前瞻預算在2022年前幫全台國中小裝冷氣，新北教育局預計要裝超過3萬台冷氣。新北市議員陳科名指出，裝設冷氣能...

保防疫營損險染疫 無公文證明難理賠

新北有美甲店業者擔心疫情導致無法營業，保了防疫營損險，日前美甲店被通知店內有確診者足跡，向保險公司提出理賠時，卻被要求檢...

北市雙層巴士 今起暫停營運

北市雙層觀光巴士去年因疫情，在缺乏國際客源的情況下，讓雙層觀光巴士的業績一路不振，近來雙北疫情嚴峻，雙層巴士上更是沒有客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。