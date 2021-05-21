台大金山分院防護衣嚴重不足 議員張錦豪緊急爭取200套

新北市議員張錦豪接獲里長反映，台大金山分院內部人員私下指防護衣嚴重不足，讓醫護人員處於高風險狀態，張錦豪經過「死纏爛打」的精神，新北衛生局已經提供200套隔離衣，他很感謝衛生局，但資源不能獨厚都會區。

張錦豪說，昨天接到萬里里王傑倫里長來電表示，台大分院金山醫院內部人員私下反映防護衣嚴重不足，讓醫護人員處於高風險狀態。他立刻致電醫院，本於職責及照顧偏鄉捨我其誰的精神，他決定硬起來拜託衛生局。

張錦豪表示，經過他死纏爛打精神，新北衛生局同意提供200套隔離衣給台大金山分院，其實這時衛生局已焦頭爛額，能夠這麼迅速答應真的要心存感激，防疫物資大家都在搶，但他始終信念就是資源不能獨厚都會區。