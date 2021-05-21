聽新聞
test
0:00 / 0:00
台大金山分院防護衣嚴重不足 議員張錦豪緊急爭取200套
新北市議員張錦豪接獲里長反映，台大金山分院內部人員私下指防護衣嚴重不足，讓醫護人員處於高風險狀態，張錦豪經過「死纏爛打」的精神，新北衛生局已經提供200套隔離衣，他很感謝衛生局，但資源不能獨厚都會區。
張錦豪說，昨天接到萬里里王傑倫里長來電表示，台大分院金山醫院內部人員私下反映防護衣嚴重不足，讓醫護人員處於高風險狀態。他立刻致電醫院，本於職責及照顧偏鄉捨我其誰的精神，他決定硬起來拜託衛生局。
張錦豪表示，經過他死纏爛打精神，新北衛生局同意提供200套隔離衣給台大金山分院，其實這時衛生局已焦頭爛額，能夠這麼迅速答應真的要心存感激，防疫物資大家都在搶，但他始終信念就是資源不能獨厚都會區。
張錦豪說，請大家共同支持醫護人員，醫護人員冒著高風險在最前線守護著大家，防疫人人有責，請發揮正義感共同來面對這波疫情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言