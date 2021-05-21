快訊

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

新北疫調與病毒搶時間 侯友宜：非常有信心

中央社 / 新北21日電

新北市長侯友宜今天表示，疫調警力24小時輪班，配合專家分析找出疫情熱點，積極圍堵病毒。他非常有信心可追趕病毒傳播的速度，8小時內完成疫調並公布熱點足跡。

市長侯友宜今天下午主持防疫會議後線上直播記者會，他表示，設在新北市警局的疫調分析中心，特別投入200名警力，每天動員80人疫調，分為「找人」與「找地點」，以便於擴大匡列接觸者，透過篩檢找到陽性個案，另方面也公布疫情熱點的活動足跡。

疫調是與病毒傳播爭時間搶快，侯友宜回答中央社記者提問時，對於疫調速度追趕病毒傳播速度，特別強調「我非常有信心」。他說，疫調人員接到個案，不眠不休可以在8小時內完成分析，這就是防疫作戰阻絕病毒的方式。

侯友宜今天前往疫調分析中心慰問時表示，透過刑案偵查方式擴大掌握確診個案接觸者的軌跡。這一陣子新北確診個案增加，也是因為疫調分析範圍做得更廣大與深遠，採檢量增多，才找出感染病毒者。

市政府警察局表示，遇到不願配合疫調的民眾，員警積極溝通，甚至啟動辦案「鷹眼小組」調閱路口監視器，詳實記載確診個案發病前後的活動足跡及接觸者。

市警局資訊室主任張俊揚說，透過其他通聯紀錄的大數據分析，結合監視器影像的足跡點串連，定址後轉換成經緯度，透過電子地圖將疫情熱區視覺化，提供後續分析與研判，不但可以掌握確診者接觸過哪些人，去過哪些地方。

市警局說，這些足跡點讓確診者無所遁形，活動足跡與居住地，都被標示為「紅、橘、綠」不同顏色，如果有交叉呈現紅色熱區，數字則標記確診者去過賣場、量販店、餐廳、公園的次數，讓疫情嚴重的程度一目瞭然。

警察局長黃宗仁說，「疫調分析中心」將成果提供作為監控與管理疫情風險，並讓各地區公所、清潔隊針對高風險區域的環境消毒。

市府衛生局長陳潤秋也在記者會表示，作戰策略就是找到感染者予以治療，公布地點讓市民低度活動。目前掌握8成的確診者，都與萬華活動史有關，雖不見得都是與茶藝館有關，但起碼知道感染源。

陳潤秋說，公布確診者曾活動的場所，主要是不易掌握特定接觸對象，但有助於市民自我監測健康，並消毒環境。至於剩下2成不明感染源，也積極疫調分析。

疫情 侯友宜

延伸閱讀

新北三重本土病例暴增 社區篩檢站22日啟用

周玉蔻批新北防疫不力 陳偉杰：甩鍋侯友宜就能交代？

「該封就封、高中職以下停課」 助攻侯友宜網路聲量衝高峰

全國升級第一個周末假日 新北市長侯友宜：謝謝市民配合防疫

相關新聞

民怨三重幸福市場無實聯制 市場處：做不到就停止營業

新北市本土病例累計895例，但三重區三和幸福市場傳出沒有人員管控出入口，沒有實聯制登記，因新北市府昨天公布確診個案足跡，...

有人3級周末出來玩？新北估計人潮減少九成五

本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全國進入第三級警戒，指揮官陳時中昨天(21日)在指揮中心記者會上呼籲民眾「這個...

五星飯店總監歸零重來 疫情下攜子創業推健康飲食

「從零開始並不可怕，可怕的是你沒有往前的方向」。坐在自家餐廳裡看著疫情新聞，周雯雯一邊忙著接訂單、一邊娓娓道來人生半百後...

新北班班有冷氣退稅 議員盼用在弱勢生

中央宣布投入前瞻預算在2022年前幫全台國中小裝冷氣，新北教育局預計要裝超過3萬台冷氣。新北市議員陳科名指出，裝設冷氣能...

保防疫營損險染疫 無公文證明難理賠

新北有美甲店業者擔心疫情導致無法營業，保了防疫營損險，日前美甲店被通知店內有確診者足跡，向保險公司提出理賠時，卻被要求檢...

北市雙層巴士 今起暫停營運

北市雙層觀光巴士去年因疫情，在缺乏國際客源的情況下，讓雙層觀光巴士的業績一路不振，近來雙北疫情嚴峻，雙層巴士上更是沒有客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。