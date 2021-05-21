新北疫調與病毒搶時間 侯友宜：非常有信心

新北市長侯友宜今天表示，疫調警力24小時輪班，配合專家分析找出疫情熱點，積極圍堵病毒。他非常有信心可追趕病毒傳播的速度，8小時內完成疫調並公布熱點足跡。

市長侯友宜今天下午主持防疫會議後線上直播記者會，他表示，設在新北市警局的疫調分析中心，特別投入200名警力，每天動員80人疫調，分為「找人」與「找地點」，以便於擴大匡列接觸者，透過篩檢找到陽性個案，另方面也公布疫情熱點的活動足跡。

疫調是與病毒傳播爭時間搶快，侯友宜回答中央社記者提問時，對於疫調速度追趕病毒傳播速度，特別強調「我非常有信心」。他說，疫調人員接到個案，不眠不休可以在8小時內完成分析，這就是防疫作戰阻絕病毒的方式。

侯友宜今天前往疫調分析中心慰問時表示，透過刑案偵查方式擴大掌握確診個案接觸者的軌跡。這一陣子新北確診個案增加，也是因為疫調分析範圍做得更廣大與深遠，採檢量增多，才找出感染病毒者。

市政府警察局表示，遇到不願配合疫調的民眾，員警積極溝通，甚至啟動辦案「鷹眼小組」調閱路口監視器，詳實記載確診個案發病前後的活動足跡及接觸者。

市警局資訊室主任張俊揚說，透過其他通聯紀錄的大數據分析，結合監視器影像的足跡點串連，定址後轉換成經緯度，透過電子地圖將疫情熱區視覺化，提供後續分析與研判，不但可以掌握確診者接觸過哪些人，去過哪些地方。

市警局說，這些足跡點讓確診者無所遁形，活動足跡與居住地，都被標示為「紅、橘、綠」不同顏色，如果有交叉呈現紅色熱區，數字則標記確診者去過賣場、量販店、餐廳、公園的次數，讓疫情嚴重的程度一目瞭然。

警察局長黃宗仁說，「疫調分析中心」將成果提供作為監控與管理疫情風險，並讓各地區公所、清潔隊針對高風險區域的環境消毒。

市府衛生局長陳潤秋也在記者會表示，作戰策略就是找到感染者予以治療，公布地點讓市民低度活動。目前掌握8成的確診者，都與萬華活動史有關，雖不見得都是與茶藝館有關，但起碼知道感染源。

陳潤秋說，公布確診者曾活動的場所，主要是不易掌握特定接觸對象，但有助於市民自我監測健康，並消毒環境。至於剩下2成不明感染源，也積極疫調分析。