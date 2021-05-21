盼週末自動自發封城 柯文哲：相信台灣國民素質

台北市長柯文哲今天說，從近期快篩站的陽性率來看，疫情在台北市沒有擴大的跡象，週末將至，希望市民自動自發封城，非必要就別往外跑，相信台灣的國民素質可以撐過這次難關。

台北市今天舉行防疫記者會，柯文哲表示，快篩站從14日開設以來，陽性率開始逐漸降到5%左右，數字上看起來疫情在台北市沒有擴大的跡象。

週末假期將至，柯文哲呼籲民眾，除非必要，不然就留在家裡，台北市沒有實施封城，希望民眾能自動自發封城，他相信台灣的國民素質可以撐過這次的難關，拜託大家合作、減少人與人之間的接觸，再撐一週疫情就能控制，「萬華加油」。

此外，柯文哲昨天宣布，所有在醫院工作的人都得接種疫苗，他今天指出，台北市光醫生與護理師加起來就有4萬人，再加上醫院裡的營養師、呼吸治療師等，總共有6萬人需要施打疫苗，現在疫苗不夠，所以要嚴格管制，讓第一線面對確診者的防疫人員優先接種。

柯文哲表示，過去疫情不嚴重的時候，疫苗可打、可不打，隨人高興，但現在疫情升溫，要照顧染疫病患的醫護人員已經「由不得你」，打疫苗不只是保護自己，也是保持防疫戰線完整，感謝全體醫護人員的體諒與支持，包括他的太太陳佩琪。

聯合醫院副總院長璩大成表示，前線同仁不會說他們有多辛苦，例如負責感染控制的同仁，要把每一筆資料輸進電腦系統，過去登革熱流行期了不起幾十筆資料，現在光是聯合醫院今天的資料就有1萬3000筆，「連我自己看了都嚇一跳」。

璩大成說，疫情期間瞬間爆這麼大的工作量，直到他聽到感控同仁聲音都沙啞了才注意到事態重大，這幾天已經克服了各種系統、人力、法規技術的問題，希望各界能給第一線同仁更多的鼓勵。