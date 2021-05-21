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停課不停學添助力 鄧公國小自製影片教學

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公國小除了視訊教學外，教師更編製教學課表，還有製作教材影片。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公國小除了視訊教學外，教師更編製教學課表，還有製作教材影片。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園實施「停課不停學」，淡水區鄧公國小除了視訊教學外，教師更編製教學課表，還有製作教材影片，希望透過多元的學習模式，增添學生上課的豐富性，也培養學生自主學習的好習慣。

鄧公國小校長謝芳儒表示，過去一年多，學校就有遠距視訊教學的準備，包括級任老師與科任老師一起製作教材影片，透過各式線上教學工具、教學影片及書商線上資源等，讓老師可運用免費視訊工具進行線上教學編製教學課表，還有，並以Google Classroom及親師生平台資源，搭配新北市學習地圖客製學習包，設計不同型態的線上教學模式。

新北市教育局針對疫情授權各校課程、教學、補課與評量方式以彈性多元的方式處理採取彈性線上教學，包括遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公益頻道等5種授課方式，希望透過多元的學習模式，增添學生上課的豐富性，也培養學生自主學習的好習慣。

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