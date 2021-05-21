硬闖防疫管制景點 貢寮查獲四位民眾開罰

炎炎夏日，有些遊客趁著疫情逃離都市，來到貢寮區海岸玩水，但目前區內為防疫已封閉多處戲水景點，並加強員警的查緝與取締，今(21)日貢寮區公所與警分局執行聯合緝查，來到管制的景點巡視，當場查獲規避管制措施的四位民眾進行開罰，貢寮區長鍾耀磊呼籲大家勿僥倖以身試法。

貢寮區長鍾耀磊表示，貢寮區多處海岸景點，自5/20新北市提升至防疫三級警戒時，由東北角暨宜蘭海岸風景管理處公告，包括舊草嶺隧道、福隆沙灘、龍門露營區、鹽寮海濱公園、龍洞灣潛水服務處、金沙灣停車場等景點都暫時封閉，區公所與瑞芳警分局也會針對和美國小旁潛水點、澳底石碇溪出海口等景點進行管制與定時查緝，希望遊客避免外出活動。

瑞芳分局行政組長秦仕緯表示，夏季常有遊客慕名而來戲水，但在疫情嚴峻時期，遊客一旦群聚又未能全程配戴口罩，依據傳染病防治法第36條，地方主管機關可限制或禁止疑似傳染病人出入特定場所，為此今(21)日警分局配合貢寮區公所執行聯合緝查，來到管制的景點巡視，並當場查獲規避管制措施的四位民眾進行開罰。

民眾玩水未戴口罩，若是跨區將病毒帶來貢寮區，甚至再傳染給其他遊客，後果不堪設想，因此嚴格執法有其必要，也希望民眾疫情期間不要心存僥倖，休假時待在家，才是最安全、保護親友健康的做法。