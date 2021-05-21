再封深澳灣潛水點 瑞芳區公所要加強取締

瑞芳區海濱里自新北市升級三級警戒後，時有居民反應看到遊客戲水未戴口罩，因下水點距社區及公園很近，非常擔心成為社區防疫的破口，為此在里辦公處反應後，區公所以警戒線進行封閉後，今(21)日也提醒里內潛水業者，自22日起會與瑞芳警分局加強查緝取締，以嚴格的防疫措施讓居民心安。

海濱里長鄧麗華表示，瑞芳區作為著名觀光區，就算是防疫時期，也有許多民眾仍冒著病毒傳播風險前來旅遊，就連瑞芳區公所上週在蝙蝠洞公園下水點設置警戒線封閉，也屢次遭遊客硬闖而被破壞，為此里民多次向里辦公處反應，潛水客來路不明，穿著潛水衣下水上岸更不會配戴口罩，居民都很擔心。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋表示，區公所收到警戒線被破壞的消息，來到海濱里視察，承諾自週末開始，會加強警員的查緝與取締，並隨同里長向里內三家潛水業者進行勸導，希望防疫期間，店家能配合自主店休，以減少民眾戲水時未能配戴口罩的狀況，呼籲大家沒有要事不要外出活動，瑞芳區多數景點都已封閉，出遊只會面臨撲空。

瑞芳區沿海雖有奇岩、山海步道的景緻，但防疫三級警戒期間包括象鼻岩、鼻頭角步道、南雅停車場及深澳灣三處潛水點都已封閉並嚴格查緝，民眾切勿以身試法硬闖，否則將以傳染病防治法予以三千至一萬五千元罰鍰。