添紫外線消毒箱 淡水公所公文傳遞無死角

新北市淡水區公所本週啟動異地辦公，在水碓活動中心成立第二辦公室，為了讓傳遞公文不要變成病毒媒介，區公所特別增添紫外線消毒箱，讓來往兩地的文件傳遞無死角，各辦公地點也都有配置，共設置了五台，透過完善的設備，讓公文傳遞做好防疫消毒，以避免病毒的擴散。

淡水區長巫宗仁表示，為了在疫情當中保留戰力，為民服務，淡水共分成五個地點異地辦公，在水碓活動中心，這裡是屬於工務課與經建課共有15位同仁在此辦公，由部份紙本公文必需來往，噴酒精消毒又會弄濕紙張，因此除了區公所大樓有紫外線消毒箱外，其餘各辦公地點也都有配置，共設置了五台。

在異地辦公地點，可以看到所有辦公設備雖然是簡易設置不過都可以使用包括了影印機，消毒酒精，電腦設備等等，而員工在一旁還電鍋、冰箱微波爐等可以使用，相當貼心，區長巫宗仁也希望透過完善的設備，讓公文傳遞做好防疫消毒，以避免病毒的擴散，更可以在疫情嚴峻的期間，保持公部門的運作，持續為民服務。