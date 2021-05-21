防疫面面俱到 金山區長全區廣播宣導

疫情嚴峻各地區公所暫緩大小活動，以推動防疫為首要工作，許多地區幅員廣闊恐怕難以在短時間內有效率的走完，而金山區長廖武輝就利用全區廣播系統，上午、下午各一次，國台語雙聲道，不厭其煩地提醒民眾外出要記得全程佩戴口罩，透過全區廣播，不只是熱鬧的市區，就連偏遠的山區都可以聽得清楚。

金山區長廖武輝說，其實在防疫工作推動以來，除了帶領公所員工、轄區員警走遍了各景區與人多的熱點，提醒宣導防疫期間應遵守配合事項，不過親自的走訪還不夠，還要透過上午、下午各一次的全區廣播，不厭其煩地提醒，就是要民眾時刻不忘防疫工作，更要戴好口罩。

國台語雙聲道的廣播詞提醒，讓不論是哪一個年齡層的民眾都可以清楚知道，防疫當前最該注意的事項，而透過傳遍各里的廣播聲，不僅是要讓防疫工作做到滴水不漏，還要讓防疫提醒無孔不入，藉由與民眾一起防疫的通力合作，要來對抗並戰勝疫情。