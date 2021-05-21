新北三重本土病例暴增 社區篩檢站22日啟用

新北市今天新增144例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，其中三重區從昨天的7例暴增為26例。市長侯友宜表示，新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」明天啟用。

新北市長侯友宜下午主持防疫應變會議線上記者會指出，統計5月17日至20日期間，新北市社區篩檢站的陽性率為3.66%，今天又增加中和、新店、輔大等3處篩檢站。

侯友宜說，因應三重區確診個案突然大幅上升，22日將在三重啟用1處社區篩檢站，由聯合醫院三重院區服務三重、蘆洲區民眾，每日300名額，每天上午8時發號碼牌，9時開始篩檢；全新北市合計8處快篩站，每天提供2000件篩檢量。

針對全國確診已連續7天破百例，且新北幾乎都是人數最多，除現有的防疫以外，是否有準備其他事項，以提升防疫作為。侯友宜表示，成立新北疫調分析中心，就是希望找出熱區以有效防堵。

此外，侯友宜說，包括在板橋、中和、三重等熱區中設立篩檢站，讓整個防疫過程，按照熱區的程度高低去進行感染控制，這有一定的步驟和程序，都是有意義的。