萬華受疫情所苦又遇停電 在家民眾：要世界末日了嗎？

新冠疫情當前，許多民眾待在家裡落實防疫，但萬華部分地區今天下午傳出部分地區停電，網友急著在臉書社團抱怨，一周停電四次，政府太爛了。台電表示，在下午1時50分萬華青年變電所變壓器故障，造成萬華共1321戶停電，下午3時36分已恢復大部分電力，但萬華民眾無奈表示，沒想到待在家突然停電，萬華要世界末日了嗎？

台電表示，在下午1時50分萬華青年變電所變壓器故障，造成萬華共1321戶停電，由於今天未安排施工，純粹發生事故停電，造成供電設備故障，接獲通知後緊急搶修，採分階段復電，在下午3時36分透過分支線供電恢復大部分住戶電力，剩餘86戶待更換變壓器後，可全數恢復電力。

萬華成為疫情熱區，又遇上停電。有萬華民眾表示，已經減少出門，儘量待在家中，沒想到又突然停電，停電當下內心非常無奈，萬華人已經不能出門，還要被外界貼標籤，現在又停電，直呼「萬華要世界末日了嗎？」

萬華忠德里長施育婷表示，今天只有一小部分停電，大部分是住家，有的人可能也外出上班了，里民普遍還在可忍受範圍，如果在C、D組，民眾可能比較難以接受。