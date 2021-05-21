第一果菜市場2人員快篩陽性 北農改交易方式不休市

台北農產公司今天表示，第一果菜批發市場1名員工及中繼市場改建工程下游廠商1名員工快篩陽性，第一、第二批發市場即日起改採分區、分時段交易方式，並加派人手進行消毒。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台北農產運銷公司發新聞資料指出，第一果菜批發市場1名員工上週因身體不適，且有萬華活動史，自行前往快篩，昨天得知為陽性；此員工上週身體不適，居家隔離未上班，接觸過同仁已前往快篩，需等篩檢後沒狀況，才能上班。

北農表示，昨天接獲第一果菜批發市場的中繼市場改建廠商通報，1名承攬廠商員工快篩陽性，自今天起，第一果菜批發市場改建工區全面停工，進行消毒，並要求近日曾接觸人員快篩，主動居家隔離。

北農指出，即日起位於萬大路的第一果菜市場、民族東路的第二果菜市場改採分區、分時段、分散人流交易方式，並要求人員保持安全距離，避免近距離接觸，也加派人手噴灑消毒液。

北農表示，因疫情關係，消費需求減少，進場交易承銷人比平日少3成，批發市場拍賣區域已拉大，拍賣機台距離再加大，同時要求每天交易後，機台澈底消毒，強化環境清潔。

北農指出，自14日起，每天針對第一、二批發市場全面消毒，各出入口管制人員嚴格執行全程戴口罩、量體溫、實聯制、噴酒精消毒，嚴禁場內飲食，不得任意摘口罩，不聽勸導，依管理要點開單告發，再不配合就圍封攤位。

北農說，為維持民生物資正常供應，將持續加強防疫措施並管制人流，做好澈底消毒，確保場域安全。