快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

第一果菜市場2人員快篩陽性 北農改交易方式不休市

中央社 / 台北21日電

北農產公司今天表示，第一果菜批發市場1名員工及中繼市場改建工程下游廠商1名員工快篩陽性，第一、第二批發市場即日起改採分區、分時段交易方式，並加派人手進行消毒。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台北農產運銷公司發新聞資料指出，第一果菜批發市場1名員工上週因身體不適，且有萬華活動史，自行前往快篩，昨天得知為陽性；此員工上週身體不適，居家隔離未上班，接觸過同仁已前往快篩，需等篩檢後沒狀況，才能上班。

北農表示，昨天接獲第一果菜批發市場的中繼市場改建廠商通報，1名承攬廠商員工快篩陽性，自今天起，第一果菜批發市場改建工區全面停工，進行消毒，並要求近日曾接觸人員快篩，主動居家隔離。

北農指出，即日起位於萬大路的第一果菜市場、民族東路的第二果菜市場改採分區、分時段、分散人流交易方式，並要求人員保持安全距離，避免近距離接觸，也加派人手噴灑消毒液。

北農表示，因疫情關係，消費需求減少，進場交易承銷人比平日少3成，批發市場拍賣區域已拉大，拍賣機台距離再加大，同時要求每天交易後，機台澈底消毒，強化環境清潔。

北農指出，自14日起，每天針對第一、二批發市場全面消毒，各出入口管制人員嚴格執行全程戴口罩、量體溫、實聯制、噴酒精消毒，嚴禁場內飲食，不得任意摘口罩，不聽勸導，依管理要點開單告發，再不配合就圍封攤位。

北農說，為維持民生物資正常供應，將持續加強防疫措施並管制人流，做好澈底消毒，確保場域安全。

北農 疫情 口罩

延伸閱讀

朝陽女大生K歌群聚 急篩800師生！爆人多又近憂群聚

周圍出現化學兵 立院：支援街道消毒

台北第一果菜市場2人確診 北農：改建工程暫停

朝陽科大全校快篩 出現師生排隊人潮

相關新聞

民怨三重幸福市場無實聯制 市場處：做不到就停止營業

新北市本土病例累計895例，但三重區三和幸福市場傳出沒有人員管控出入口，沒有實聯制登記，因新北市府昨天公布確診個案足跡，...

有人3級周末出來玩？新北估計人潮減少九成五

本土疫情持續延燒，已經連續7天確診破百例，全國進入第三級警戒，指揮官陳時中昨天(21日)在指揮中心記者會上呼籲民眾「這個...

五星飯店總監歸零重來 疫情下攜子創業推健康飲食

「從零開始並不可怕，可怕的是你沒有往前的方向」。坐在自家餐廳裡看著疫情新聞，周雯雯一邊忙著接訂單、一邊娓娓道來人生半百後...

新北班班有冷氣退稅 議員盼用在弱勢生

中央宣布投入前瞻預算在2022年前幫全台國中小裝冷氣，新北教育局預計要裝超過3萬台冷氣。新北市議員陳科名指出，裝設冷氣能...

保防疫營損險染疫 無公文證明難理賠

新北有美甲店業者擔心疫情導致無法營業，保了防疫營損險，日前美甲店被通知店內有確診者足跡，向保險公司提出理賠時，卻被要求檢...

北市雙層巴士 今起暫停營運

北市雙層觀光巴士去年因疫情，在缺乏國際客源的情況下，讓雙層觀光巴士的業績一路不振，近來雙北疫情嚴峻，雙層巴士上更是沒有客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。