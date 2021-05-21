疫情衝擊「0」載客還要開？北市雙層巴士業者好無奈

北市雙層觀光巴士去年因疫情，在缺乏國際客源的情況下，讓雙層觀光巴士的業績一路不振，近來雙北疫情嚴峻，但有民眾發現，雙層巴士上根本沒有客人，「0人」的狀態卻還在路上開，浪費資源。對此，台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源無奈表示，雙層觀光巴士在分類上，因為是屬於「市區客運」，沒客人還是得開。

徐浩源表示，雙層觀光巴士在分類上，因為是屬於「市區客運」，依法規只能減班，但比照市區公車，不能停駛。觀光巴士有九成是觀光客在搭，現在因疫情，連國內觀光客都沒有，本周開始，雖然從一天12班減為6班，載客率都是零。

觀傳局表示，受疫情影響，北市雙層觀光巴士業者已於110年5月20日向本市公運處申請紅、藍線調整減為每日各1班次，公運處原則同意。因本市雙層觀光巴士性質屬公車業，其減班、停駛或行駛路線等相關事宜，均由業者向其主管機關本市公運處函報後，由公運處核定。