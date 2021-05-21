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萬華成重災區居民憂遭汙名 盼同島一命防疫優先

中央社 / 台北21日電

全台防疫警戒升級，台北市萬華成重災區，區長、里長接獲居民反映，擔憂萬華遭汙名化，居民心情沉重。區長今天說，同島一命，盼以防疫為優先，不要用歧視眼光看待萬華。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，萬華成台北市重災區，也成外界關注焦點。台北市政府萬華區長詹天保接受中央社電話訪問時說，近日確實接獲當地里長、里民及民意代表反映，擔憂受疫情影響，萬華有被汙名標籤化。

詹天保表示，萬華傳出疫情後，居民近日透過網路社群等反映，憂心萬華遭汙名，其實住萬華居民都非常遵守防疫規定，像里長、里民若不影響醫護狀況，都會前往送物資。

他說，希望外界不要用歧視眼光看待萬華，同島一命，應以防疫為優先，同心齊力防疫，當地居民也盼不要再出現相關字詞。

萬華區和平里長吳淑芬接受電話訪問時表示，她在當地居住30多年，社區內許多長輩得知有疫情，加上外界對萬華有汙名化狀況，長輩們都在問「萬華有那麼糟嗎」。

她說，近期許多里民擔憂萬華遭汙名化，像有確診者曾赴萬華，外界會提及經過萬華可能染疫，這樣說法太離譜、不公平，里民都很配合防疫工作，嚴重抗議萬華汙名化情形。

富福里長許文輝接受電話訪問時指出，很多里民近期反映擔憂萬華遭汙名化，外界還提及經過萬華就染疫，這樣說法太扯，里民都很配合政府防疫工作，染疫者多數是到當地遊玩。

他說，像有里民若發現公園等處有人未戴口罩，會主動通知里辦公處希望派員前往勸導，以防疫為優先，期盼外界不要再有相關說法。

疫情 北市

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