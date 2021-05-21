週日路邊汽機車停車格 北市明起取消收費

北市府停車管理工程處表示，因停車需求降低，將取消週日汽車、機車路邊停車格收費，包括西門、光華、士林等商圈周邊的停車格，自明日開始實施，恢復收費時間則會另行公告。

台灣本土確診個案數量居高不下，國內防疫警戒進入第三級，目前尚未實施停班停課等管制措施，週一到週六維持路邊停車格收費，北市現有4萬9千多格汽車路邊停車格，而週日會收費的占8000多格，機車也有8000多格。

停管處考量民眾外出需求降低，把原本週日會收費的路邊停車格，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等，自明日起取消收費，恢復收費時間將另行公告。