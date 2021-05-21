台北市立動物園休園沒遊客 雲豹、花豹放心溜達

休園第7天的台北市立動物園今天表示，少了遊客，平時慣於躲藏的動物們紛紛放下戒心，花豹敢趴在最靠近遊客面的仿岩上休息，雲豹會放膽靠近遊客步道。

從15日開始休園到6月8日的動物園表示，這陣子少了遊客，園區格外安靜，保育員發現動物們顯得更自在放鬆，紛紛到平時不出現、較靠遊客面的區域活動。

動物園說，沒遊客干擾，生性敏感的草食動物們放下戒心，悠閒到活動場中央走動休憩、活動筋骨，大河馬愜意地將屁股坐在水池底、把臉靠在玻璃上，舒服地泡水消暑。

此外，花豹會趴在最靠近遊客面的仿岩上休息，連平常最難見到的雲豹都大膽走到遊客步道鋼琴絲前，甚至威嚇工作人員。

不過，動物園表示，國外曾出現多起動物感染新型冠狀病毒案例，保育員們在工作期間全程戴口罩，進到動物欄舍前都要消毒雙手、雙腳，盡量減少與動物不必要接觸機會，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒升到第三級後，已取消動物例行健康檢查。

動物園說，為降低員工群聚風險，已安排同仁分流、分區上、下班，保育員們更嚴格執行分組上班，兩組保育員互不見面、上班採變形工時，避免人力短缺問題，確保動物們基本生活福祉。