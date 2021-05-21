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北市動物園封園7天 雲豹罕見靠近遊客區「散步」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
封園期間，連平常最難見到的雲豹，都大膽走到遊客步道的鋼琴絲前。圖／北市動物園提供
封園期間，連平常最難見到的雲豹，都大膽走到遊客步道的鋼琴絲前。圖／北市動物園提供

目前疫情嚴峻，許多場館暫停開放，北市立動物園也已封園的第7天，停止對外開放，動物園表示，動物們似乎也發現了有點不一樣，平常最難見到的雲豹，都大膽走到遊客步道的鋼琴絲前。此外，閉園期間，園內員工都配合分區、分組上班、規劃不同組別人員上下班路線、減少群聚機會，妥善照顧各區動物。

動物園表示，少了遊客熙熙攘攘的聲響，平時躲藏在樹木棲架後的動物也紛紛放下戒心出來露面：平時不見「豹」影的雲豹，居然放膽靠近遊客步道，甚至威嚇工作人員；生性敏感的草食動物們，也輕鬆的走到活動場中央活動筋骨；花豹輕鬆地趴在最靠近遊客面的仿岩上休息；大河馬愜意地將屁股坐在水池底、把臉靠在玻璃上，喬到舒服的姿勢泡水消暑。

動物園表示，動物園為了降低員工群聚風險，已安排好讓同仁分流分區上下班，保育員們更是嚴格執行分組上班，兩組保育員互不見面、上班方式採變形工時，同時也掌握曾跨區培訓的人力。

此外，由於國外曾出現多起動物感染新冠病毒的案例，動物園表示，保育員們除了在工作期間全程戴口罩，每進到一個動物欄舍都要嚴格執行消毒雙手、腳踩消毒水的步驟，不能有絲毫馬虎。獸醫們也盡量減少與動物接觸機會，在發布疫情第三級警戒後，一律取消動物例行健檢，減少人與人、人與動物之間不必要的接觸機會。

動物園 疫情

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