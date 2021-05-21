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新北集中檢疫中心啟用 侯友宜：全心團結防疫

中央社 / 新北21日電

新北市長侯友宜今天表示，新啟用的新北集中檢疫中心，有做好安全警戒，醫療團隊也會細心照顧分艙分流新冠肺炎輕症與無症狀確診者。新北全心支援中央，共同團結防疫。

市長侯友宜今天視察新北疫情調查分析中心後，針對今天啟用的新北市集中檢疫中心，說明相關防疫措施，並感謝業者將原來的防疫旅館，接受徵用做為集中檢疫中心照顧新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）患者。

侯友宜說，有帶同醫療團隊到現場查看，檢疫中心除做好安全警戒外，醫生與護理師都非常專業，可以照顧好無症狀及輕症者，讓個案安心養病，請市民安心。市府全力支援第一線的醫療量能，並與中央共同防疫，一起打仗。

新北市增設3處篩檢站今天啟用，分別位於新莊與泰山區的輔大醫院、中和區山北市民活動中心、新店區民族路109號交通公園。

市府環保局表示，新店社區篩檢站為環保局稽查分隊辨公室，及部分新店清潔隊掃路班人員辨公室，前天已清空做為社區篩檢站。負責的新店耕莘醫院今天告訴中央社記者，民眾領完號碼牌後，動線區分等待區、篩檢區，依序篩檢。

侯友宜說，中和社區篩檢站位於活動中心，醫療團隊評估且看過防疫措施，現場與2樓幼兒園有完整區隔，動線都按照採檢標準，居民也非常支持快速地設立篩檢站，以保護疫情熱區市民，能夠快速找出確診者，即時控制疫情。

侯友宜說，在疫情升溫前，新北早已規劃相關快篩站、防疫旅館，依防疫作戰的步驟與方法，與醫界專家學者研議，隨疫情變化鎖定目標，彈性調整且不浪費醫療資源，防疫作戰不是比賽，要靠雙北同心齊力，與中央一起合作抗疫。

對外界政治口水紛擾，侯友宜強調，防疫作戰絕對不要內耗，唯一的敵人就是病毒，攜手合作防疫才能守住國人的生命健康。現在是全民抗疫的時刻，縣市政府間，地方與中央之間，都要並肩作戰。

侯友宜 疫情

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