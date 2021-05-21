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疫情嚴重 新北警徵召200名幹員擔任義勇軍 助市府疫調

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
新北市新冠肺炎疫情嚴峻，市警局徵召200多名內勤員警擔任義勇軍，協市府進行疫調，市長侯友宜今天前往視察。圖／警方提供
新北市新冠肺炎疫情嚴峻，市警局徵召200多名內勤員警擔任義勇軍，協市府進行疫調，市長侯友宜今天前往視察。圖／警方提供

新北市新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，基於市政一體精神，新北市警局成立「新北市政府疫調分析中心」，主動徵召200餘名內勤幹員擔任疫調義勇軍，詢問確診者發病前後的活動史，運用「治安交通視覺化分析決策平臺」分析疫情資料，以視覺化呈現疫情熱區，讓數據能協助防疫決策。

新北市警局每日有80名內勤員警輪值協助疫調，遇到不願配合的民眾，員警利用辦案精神，循循善誘，曉以大義，甚至啟動辦案鷹眼小組調閱路口監視器，詳實記載確診個案發病前後的活動足跡及接觸者，警局資訊室人員再將這些足跡逐點定址轉經緯度，利用電子地圖視覺化呈現疫情熱區。

今年中即將退休，曾有20多年辦案經驗的市警局公關室股長賴義芳，也主動加入新北義勇軍疫調行列，資訊室主任張俊揚說，視覺化分析決策平台原本是運用於治安與交通的專案分析，沒想到也能在這次防疫工作中發揮關鍵成效。

市警局表示，視覺化分析決策平台是以資料視覺化的方式將資料數據轉為地圖點位，協助各單位更直覺地辨別資料規律性及關聯性。以分析確診個案活動足跡及居住地，利用紅、橘、綠不同顏色，搭配數字標記經過的足跡人次，視覺化呈現疫情熱區，讓各地區疫情嚴重程度一目瞭然。

新北市警局長黃宗仁說，將疫調分析結果回饋給新北市政府團隊，作為疫情風險監控與管理，同時讓全市各區里進行高風險區域清消作業。

新北市新冠肺炎疫情嚴峻，市警局徵召200多名內勤員警擔任義勇軍，協市府進行疫調，市長侯友宜今天前往視察。圖／警方提供
新北市新冠肺炎疫情嚴峻，市警局徵召200多名內勤員警擔任義勇軍，協市府進行疫調，市長侯友宜今天前往視察。圖／警方提供
新北市新冠肺炎疫情嚴峻，市警局徵召200多名內勤員警擔任義勇軍，協市府進行疫調，市長侯友宜今天前往視察。圖／警方提供
新北市新冠肺炎疫情嚴峻，市警局徵召200多名內勤員警擔任義勇軍，協市府進行疫調，市長侯友宜今天前往視察。圖／警方提供
新北市新冠肺炎疫情嚴峻，市警局徵召200多名內勤員警擔任義勇軍，協市府進行疫調，市長侯友宜今天前往視察。圖／警方提供
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疫情 新冠肺炎

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