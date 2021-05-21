疫情升三級警戒 新店行道會捐新北警局上萬套防疫物資

全國疫情爆發，中央流行疫情指揮中心宣布全國提升至三級警戒，新店行道會今捐贈新北市警局防護衣5000件、隔離衣1萬5000件、防護面罩1萬個等防疫設備防疫物資。副市長陳純敬與新北市警局長黃宗仁感謝基督教新店行道會牧師張茂松今捐贈總價值300萬的防疫設備，讓員警值勤無後顧之憂，由保大大隊長陳保緒代表受贈，新希望基金會常務董事戴建隆也到場共襄盛舉。

牧師張茂松表示，日前看到新莊警分局員警接到通報查緝失聯的確診通緝犯，所長與員警為了達成使命，冒著生命危險與通緝犯近距離接觸的新聞報導，讓他感到很不捨，加上新北市是這次疫情的重災區，民眾可在家防疫，但員警有維護治安的天職，因此在同樣是教友的新莊警分局長林温柔牽線下，讓他能善盡社會責任，提供棉薄物資幫助第一線執勤的員警。

副市長陳純敬說，員警安全就是市府維護治安最大的資產，感謝局長黃宗仁能為基層員警著想，超前佈署，讓第一線同仁在執勤上無後顧之憂，並呼籲，疫情肆虐，民眾一定要遵守規定，盡量待在家中防疫，外出時把口罩戴好，有身體不適的狀況一定要盡速就醫。