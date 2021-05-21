侯友宜：已要求醫護人員都要打疫苗 但劑量不夠

新北藝情嚴重，市長侯友宜表示，已要求醫護同仁都要打疫苗，但現在疫苗不夠，且整個防疫旅館、防疫計程車都是整個救護體系都需要，希望中央趕快買進疫苗。

侯友宜表示，在周三的市政會議，已經要求醫護同仁都要打疫苗，新北醫護人員的疫苗施打率42.7%，但因為現在的疫苗完全不夠，讓第一線的醫護同仁來施打，當時就拜託中央趕快把疫苗購買進來，除了醫護人員要去施打以外，第二類的救護人員以及第三類防疫旅館、防疫計程車，這都是整個救護體系非常重要的一環，也要優先讓他們施打，讓他們自己在高風險底下有保護自己，才可以保護別人。

侯友宜表示，雖然有要求醫護人員要打疫苗，他們現在也有很高的意願想打，可惜疫苗現在是不夠的，希望中央能夠趕快買進疫苗，讓醫護同仁都能夠打得到。