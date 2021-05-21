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影／新北中和深入社區社篩檢站 民眾讚謝醫護人員
新冠肺炎嚴峻，新北市今天增設泰山輔大醫院、新店耕莘醫院、中和社區篩檢站，合計共七處篩檢站，每天提供一千七百件篩檢量。其中中和社區篩檢站設在市民活動中心，新北市醫師公會理事長周慶明表示，這是新北市第一個深入社區的採檢點，不僅方便服務有需要的民眾，也減少到大醫院被感染的風險。
永和區醫師會會長許惠春表示，基層醫護人力非常吃緊，尤其是大醫院還要照顧重症的病人，這次中永和的基層醫師都很熱心，上網增取不到一天的時間，每一個時段都有醫護人員到位，志願者就有十五位，下星期還會再招募醫師前來幫忙。
中和社區篩檢站第一位排隊的民眾在凌晨三點多就前來排隊，約八點時排隊領取號碼牌的民眾就一路沿著公園環繞，醫護及公所人員呼籲民眾排隊也要兼顧防疫距離，也教導不會用手機上網填寫資料的民眾如何填寫採檢資料。九點一到隔著玻璃逐一快篩及做PCR核酸檢測，許多民眾都豎起拇指稱讚謝謝醫護人員。
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