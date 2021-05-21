影／新北中和深入社區社篩檢站 民眾讚謝醫護人員

新冠肺炎嚴峻，新北市今天增設泰山輔大醫院、新店耕莘醫院、中和社區篩檢站，合計共七處篩檢站，每天提供一千七百件篩檢量。其中中和社區篩檢站設在市民活動中心，新北市醫師公會理事長周慶明表示，這是新北市第一個深入社區的採檢點，不僅方便服務有需要的民眾，也減少到大醫院被感染的風險。

永和區醫師會會長許惠春表示，基層醫護人力非常吃緊，尤其是大醫院還要照顧重症的病人，這次中永和的基層醫師都很熱心，上網增取不到一天的時間，每一個時段都有醫護人員到位，志願者就有十五位，下星期還會再招募醫師前來幫忙。