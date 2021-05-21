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歇業淡水亞太飯店成集中檢疫中心 今起啟用

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市今起徵用位於淡水的飯店作為集中檢疫中心，收治輕症、無症狀患者，據了解為淡水區亞太飯店。圖／摘自飯店官網
新北市今起徵用位於淡水的飯店作為集中檢疫中心，收治輕症、無症狀患者，據了解為淡水區亞太飯店。圖／摘自飯店官網

新北市今起徵用位於淡水的飯店作為集中檢疫中心，收治輕症、無症狀患者，據了解為已歇業的淡水區亞太飯店，並調動醫護人員與當地的員警進駐。不過有人指出這是台版的方艙醫院，新北副市長劉和然表示，集中檢疫中心與方艙醫院不同。

新北市長侯友宜日前宣布，已決定徵用某家飯店轉型為集中檢疫中心，提供183間的服務量能，相關規定比照中央集中檢疫所，也有區域級以上醫院合作並進駐，搭配衛生、環境、警備與後勤服務人力。

劉和然說，方艙醫院並非是集中檢疫中心，現在集中檢疫中心針對輕症、無症狀患者，中央開始推動這樣政策，希望把醫院病床釋放中、重症患者。目前中央、地方都把早期居家隔離、居家檢疫待的集中檢疫所改改為收治患者。

劉和然表示，方艙醫院是針對醫療體系瓦解補充醫院量能的做法，與台灣的集中檢疫所、集中檢疫中心不同。

淡水區亞太飯店2010年開幕，因為近年經濟不景氣加上住房率下滑，去年3月底熄燈歇業。據了解，新北集中檢疫中心都以防疫旅館轉型為主，相關徵用的對象，包括歇業的飯店。

記者致電到淡水亞太飯店，剛開始由業者接聽，隨後改由新北市衛生局人員接聽。衛生局人員指出，感謝業者給予協助，不過相關細節將由市長對外說明。

北投亞太飯店則指出，淡水亞太飯店去年3月已因租約到期結束營業，目前經營權亦不屬於亞太飯店，招牌也已拆除。

衛生局 淡水

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