中市平等國小赴台北參加籃球賽 師生曾入住萬華區飯店

疫情失控，台中市偏遠部落也人心惶惶。來自台中市環山部落的平等國小女籃隊，5月9日至12日代表台中市到台北參加籃球賽，全校師生組加油團，12日曾入住台北萬華區一間飯店，晚上外出用餐，已有4名學生與1名家長昨天到梨山衛生所自行採檢，檢驗報告5月21日出爐。

台中市和平區平等國小女籃隊，5月9日至12日代表台中市參加教育部全國國小籃球聯賽，全校包括女籃隊員共32名學生及15名教職員組加油團，到台北進行4天3夜行程。

校方表示，全校32名學生及15名教職員，5月9日到台北參賽及加油，其中31名學生及14名教職員，前兩晚入住台北松山區一家飯店，第三晚入住萬華區一間飯店，師生當晚有徒步到峨眉街吃晚餐。萬華爆發疫情後，讓許多家長及部落居民相當緊張，加強戴口罩與防疫，多數的學生跟教職員身體並未出現異狀。

據了解，4名師生、1名家長出現上呼吸道相關症狀，昨天到梨山衛生所自行採檢，目前居家隔離中，檢驗報告5月21日出爐。台中市政府將前進部落，進行疫調等相關作業。