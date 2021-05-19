台64塞不塞 新北設Google行車時間供參考

新北交通局在台64線中和區立言路匝道口的CMS（資訊可變標誌），導入Google所彙集的車輛GPS行車時間資訊，交通局指出，讓用路人上匝道前掌握行車時間，或避開64線塞車路況，提前改道。

台64線為「東西向快速公路－八里新店線」全線均在新北市境內，西起八里區台北港，串連五股、三重、板橋等區，最後東至中和秀朗橋並通往新店，是新北重要的快速道路，也因此常有大量車流，造成快速道路雍塞。

交通局交通管制工程科長陳建成說，很多用路人開上台64線才瞭解前方車流狀況，無法事先掌握行車時間，且若有交通事故或車多壅塞情形，無法立即下匝道，造成嚴重的時間延滯與社會成本損失。

陳建成表示，行車時間資訊是交通資訊服務的重點項目，因此在台64線中和區立言路匝道口的CMS，導入Google所彙集的車輛GPS行車時間資訊，試辦階段定至五股交流道的行車時間，讓用路路人更清楚的路況參考資訊。

交通局說，利用即時交通資訊預測行車時間，是智慧型運輸系統中不可或缺的交通資訊，後續會評估試辦結果以擴大應用，讓用路人避開擁擠車流，並可選擇最短的行車時間到達目的地。