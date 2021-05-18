對待街友態度決定城市高度！蔡炳坤曝街友防疫的一天

疫情升溫，許多民眾憂慮聚集艋舺公園的街友，是否成防疫破口？台北市副市長蔡炳坤今天說，其實許多人對艋舺街友有誤解，這幾年，市府努力整合各局處人力資源輔導街友外，他更想幫街友們說幾句話，其實這些街友，有的白天打工、有的當城市導引員，更有人做自己想做的事。「有人說，對待街友的態度也決定一個城市的高度。」

蔡說，其實大家白天看到艋舺公園裡的人，不一定是街友，大多是附近的老人家，市府同樣關懷。

蔡炳坤提到，在這段疫情期間，其實大家所未知「街友的一天」，是從早上起床收拾行李、一人一袋集中保管、行李架上鎖、量體溫、發口罩到消毒，這些舉動，可以讓街友沒有負擔、悠遊自在過一天，包括去打工、去擔任市府安排的城市導引員、去做自己想做的事。

到了晚上，街友們回來了，就會打開行李架，領取自己一人一袋，量體溫、發口罩、並消毒，找到自己喜歡的位置，更彼此互助關心，安靜地度過平安的夜晚，日復一日。

蔡說，此刻疫情嚴峻，北市府關心街友及市民的健康，絲毫不敢鬆懈，市府與街友之間也建立有緊密關係，包括公園處駐警隊艋舺公園小隊長、社會局社工，他們也都認識這裡的每一位街友，知道從哪裡來，也關心及掌握他們生活的情況。

北市府持續關心街友及市民的健康，除了每天持續協助街友量體溫，宣導最新防疫資訊、發放口罩，這幾天也密集勸導街友全天戴口罩，鼓勵街友入住收容所，讓他們有更安全的環境，甚至如有疑似症狀，市府會立刻協助就醫，同時加強艋舺公園消毒。

北市府傾全力確保街友和市民，不受疫情威脅，也請民眾多多支持與體諒。