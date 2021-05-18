聽新聞
test
0:00 / 0:00

對待街友態度決定城市高度！蔡炳坤曝街友防疫的一天

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
蔡炳坤今天說，大家所未知「街友的一天」，是從早上起床收拾行李、一人一袋集中保管、行李架上鎖、量體溫、發口罩到消毒。圖為街友一人一袋集中保管的行李架。圖／北市副市長蔡炳坤提供
蔡炳坤今天說，大家所未知「街友的一天」，是從早上起床收拾行李、一人一袋集中保管、行李架上鎖、量體溫、發口罩到消毒。圖為街友一人一袋集中保管的行李架。圖／北市副市長蔡炳坤提供

疫情升溫，許多民眾憂慮聚集艋舺公園的街友，是否成防疫破口？台北市副市長蔡炳坤今天說，其實許多人對艋舺街友有誤解，這幾年，市府努力整合各局處人力資源輔導街友外，他更想幫街友們說幾句話，其實這些街友，有的白天打工、有的當城市導引員，更有人做自己想做的事。「有人說，對待街友的態度也決定一個城市的高度。」

蔡說，其實大家白天看到艋舺公園裡的人，不一定是街友，大多是附近的老人家，市府同樣關懷。

蔡炳坤提到，在這段疫情期間，其實大家所未知「街友的一天」，是從早上起床收拾行李、一人一袋集中保管、行李架上鎖、量體溫、發口罩到消毒，這些舉動，可以讓街友沒有負擔、悠遊自在過一天，包括去打工、去擔任市府安排的城市導引員、去做自己想做的事。

到了晚上，街友們回來了，就會打開行李架，領取自己一人一袋，量體溫、發口罩、並消毒，找到自己喜歡的位置，更彼此互助關心，安靜地度過平安的夜晚，日復一日。

蔡說，此刻疫情嚴峻，北市府關心街友及市民的健康，絲毫不敢鬆懈，市府與街友之間也建立有緊密關係，包括公園處駐警隊艋舺公園小隊長、社會局社工，他們也都認識這裡的每一位街友，知道從哪裡來，也關心及掌握他們生活的情況。

北市府持續關心街友及市民的健康，除了每天持續協助街友量體溫，宣導最新防疫資訊、發放口罩，這幾天也密集勸導街友全天戴口罩，鼓勵街友入住收容所，讓他們有更安全的環境，甚至如有疑似症狀，市府會立刻協助就醫，同時加強艋舺公園消毒。

北市府傾全力確保街友和市民，不受疫情威脅，也請民眾多多支持與體諒。

街友 艋舺 疫情

延伸閱讀

停課將補課？ 北市：線上也是正式學習 原則不補課

宣布高中以下停課跳過中央？ 柯文哲：這應是地方事務

北市高中以下停課影響逾33萬人 蔡炳坤強調停課不停學

趙介佑服役轉調遭疑太快 蔡炳坤：流程約10天

相關新聞

沒隔板、沒口罩就罰1萬5！ 新北稽查防疫開罰不手軟

新北市長侯友宜昨日撂下狠話，只要在路上看到民眾沒戴口罩就開罰，今日出動市府單位上千人，截至下午5時警方已告發超過50件未...

對待街友態度決定城市高度！蔡炳坤曝街友防疫的一天

疫情升溫，許多民眾憂慮聚集艋舺公園的街友，是否成防疫破口？台北市副市長蔡炳坤今天說，其實許多人對艋舺街友有誤解，這幾年，...

金山第一公有市場快速通關 長輩買菜不卡關

雙北市各營業場所實施實聯制，不過人口結構以長輩居多的金山區，第一公有市場執行實聯制第一天就大塞車，為加速進入市場速度，第一公有市場也想出了快速通關辦法，讓長輩還是民眾進入市場實聯制只要拿健保卡「拍張照」就好，再由管理員事後統整保管，完成實聯制程序，也不會有個資外洩的風險。

防疫優先 金山公所封閉中角灣衝浪基地

雙北市宣布防疫三級後的上班日，不少機關改變辦公方式，以及為了避免不必要行程，紛紛公告關閉觀光熱區景點，金山區公所也在與北觀處討論過後，決定先公告封閉中角灣沙灘及中角灣衝浪基地，並停止健保卡的製卡服務，藉以避免外出群聚與病毒傳遞風險。

汐止六單位設櫃聯合服務 戶外洽公民眾配合高

疫情持續升溫，汐止區公所整合行政中心內六個公家單位設置聯合服務中心，在一樓平台有服務櫃台，提供民眾辦理包括戶政、稅捐等業務，管制民眾不再進入行政大樓裡，今(18)日聯合服務中心開辦第一天，民眾配合度都很高。

擺桌椅採預約制 汐止長青里戶外服務兼防疫

本土疫情爆發，全民防疫，除了汐止區行政中心各機關，在一樓平台開設聯合服務中心，長青里長陳建興也在里辦公處外面擺放了桌椅，在戶外提供里民服務，並且採取預約制，控制人數，現場也要求長話短說，服務不中斷，但也要做好防疫工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。