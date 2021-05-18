落實八大行業停業 淡水區長實地視查狀況

疫情愈來愈嚴重，因此新北市下令所有八大行業都要停止營業，為了落實停業防疫政策，因此，淡水區長巫宗仁也會同警分局，來到當地人俗稱竹篙厝的中山路129巷，有幾間過去早期興盛的茶藝館視查是否停止營業，大家也都確實遵守停業規範。

淡水區巫宗仁表示，日前台北市萬華爆發的茶藝館疫情風暴，造成難以追蹤的足跡，也成為病毒到社區的傳播最大途徑，因此除了新北市政府提前宣布八大行業停止營業之外，中央也下達了命令，因此會同清文里里長，來到竹篙厝中山北路129巷當中，有三到四家的茶藝館進行視查，發現除了街道上人潮希少之外，大家也都確實遵守停業規範。

八大行業暫停營業，包括KTV、酒吧、茶藝館、電子遊戲場等。區長巫宗仁指出，這次是不定時無預警的來到這裡進行檢查，就是要了解這些業者是否有遵照停業指示，否則將依違反傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，若再違規，持續開罰，最重撤銷營業登記證。希望大家可以配合，一起渡過這個防疫時期。