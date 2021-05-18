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擺桌椅採預約制 汐止長青里戶外服務兼防疫

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長青里長陳建興也在里辦公處外面擺放了桌椅，在戶外提供里民服務。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長青里長陳建興也在里辦公處外面擺放了桌椅，在戶外提供里民服務。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情爆發，全民防疫，除了汐止區行政中心各機關，在一樓平台開設聯合服務中心，長青里長陳建興也在里辦公處外面擺放了桌椅，在戶外提供里民服務，並且採取預約制，控制人數，現場也要求長話短說，服務不中斷，但也要做好防疫工作。

長青里長陳建興表示，在疫情期間里辦公處也做了調整，原則上採取戶外分批跟分流，電話先預約，也強烈跟里民宣導，在戶外一定要戴口罩，至於里民在現場也要求實名制、量額溫、手要消毒，並且長話短說，以不超過十分鐘為原則。

里民說，之前當然是都進到里辦公室，自從實施防疫三級警戒以後，里長就改以戶外，有什麼事情都儘量以電話聯絡，非必要性的話就儘量減少接觸的機會。

另外，本土疫情嚴竣，里長陳建興也落實環境消毒，這次特別採購了消毒設備，每天趕在民眾上班、上學前，到里內的公車候車亭噴灑消毒水。

陳建興指出，疫情期間比較注重里內的安全，在候車亭、石桌石椅等地方，或是比較少人管理的廟宇等公共空間都儘量消毒，環境消毒好，減少病毒擴散的機會，里民也比較安心。

疫情 汐止 口罩

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