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沒隔板、沒口罩就罰1萬5！ 新北稽查防疫開罰不手軟
新北市長侯友宜昨日撂下狠話，只要在路上看到民眾沒戴口罩就開罰，今日出動市府單位上千人，截至下午5時警方已告發超過50件未戴口罩、經發局也對5家知名連鎖餐廳各開罰1萬5千元。
衛生局副局長許朝程指出，當遇到沒戴口罩，一定會開罰，如果勸導後就戴上，就是罰3千元，若態度不友善或作勢要打人，等於視防疫為無物，就會罰1萬5千元。
新北市自上午8時出動市府各單位總計上千名人力，警察局統計，截至下午5時針對民眾未落實戴口罩已勸導206件、開單52件。
其中告發多達13件的樹林分局表示，民眾如果口罩戴歪或沒戴好才會勸導，只要沒戴就是告發，通報衛生局開罰，呼籲民眾團結配合防疫。
而新北過去2天陸續公布確診者主要足跡，包括賣場、市場、公園等，都是熱門足跡區，市場處指出，截至中午，已經對39處人口集中的市場開出11件稽查單，其中6件未戴口罩，5件包括沒消毒、未落實梅花座，未來會持續稽查。
經發局則和警方聯合稽查73家餐廳，多達29家不符合防疫規定，原因多半是沒裝隔板，經複查後發現仍有5家連鎖餐廳（西堤、薩莉亞、孫東寶、2家瓦城）未符合規定，已立即依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處以1萬5千元重罰。
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