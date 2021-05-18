汐止六單位設櫃聯合服務 戶外洽公民眾配合高

疫情持續升溫，汐止區公所整合行政中心內六個公家單位設置聯合服務中心，在一樓平台有服務櫃台，提供民眾辦理包括戶政、稅捐等業務，管制民眾不再進入行政大樓裡，今(18)日聯合服務中心開辦第一天，民眾配合度都很高。

汐止區長陳健民指出，現在疫情非常的嚴竣，新北市也提升到了防疫警戒第三級，為了配合防疫，從5/18日開始，在公所後方的平台整個都已經改成為民服務區，包括公所、戶政事務所、稅捐處、七星社福中心、就業服務站等，都有在公所外面設置服務櫃台，也要呼籲民眾在疫情期間，原則上儘量少外出，如果真有必要來公所洽公的時候，能多利用一樓的聯合服務中心平台。

新北市稅捐處汐止分處主任黃逸芳表示，行政中心八樓的新北市稅捐處汐止分處，一樣在一樓外平台也設置櫃台，為民眾提供地方稅的服務，而目前正逢房屋稅開徵期間，現在疫情嚴竣，也呼籲市民民眾儘量利用利用網路繳稅，利用網路第一個可以透過線上查繳稅的方式，就可以用自然人憑證或是有註冊的健保卡，透過信用卡或是金融帳戶、活儲帳戶，就可以完成線上查繳稅的動作，第二個方式可以用行動支付，也就是掃描帳單上面的QR-Code，一樣可以利用信用卡繳稅，第三是利用財政部paytax網站，疫情期間建議市民朋友多多利用網路繳稅。

區長陳健民說，另外，疫情相對嚴竣，現在去到那裡都必須戴上口罩，也結合幾個主管機關進行宣導跟稽查，今(18)日前往中正市場、忠厚市場及金龍市場，加強做宣導，也呼籲大家配合防疫措施，出門一定要戴口罩，經勸導不聽的話，搜證後將可罰三千到一萬五。