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南投驚傳殺妻箱屍案 狠夫跑到萬華躲藏數天投案

疫情拉警報 中華郵政晚間再傳員工確診

防疫優先 金山公所封閉中角灣衝浪基地

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所也在與北觀處討論過後，決定先公告封閉中角灣沙灘及中角灣衝浪基地。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所也在與北觀處討論過後，決定先公告封閉中角灣沙灘及中角灣衝浪基地。 圖／紅樹林有線電視提供

雙北市宣布防疫三級後的上班日，不少機關改變辦公方式，以及為了避免不必要行程，紛紛公告關閉觀光熱區景點，金山區公所也在與北觀處討論過後，決定先公告封閉中角灣沙灘及中角灣衝浪基地，並停止健保卡的製卡服務，藉以避免外出群聚與病毒傳遞風險。

金山區長廖武輝指出，經過上個週末發現，到中角灣沙灘親水的遊客，無法確實全程都佩戴口罩，因此在與北觀處討論過後決定先封閉景點，另外在疫情嚴峻時刻，民眾避免不必要外出，公所為民服務模式也有所調整，並且決定停止健保卡的製卡服務。

除了將需要接觸民眾與不需要接觸民眾的公所員工做辦公的分流，更加檢視服務項目內容的執行方式，像是現在健保卡申請管道相當多元，網路申請補換發相當便捷，線上申請並且線上繳費，即使卡片還未到手，以衛福部健保署回覆的繳費收據與身份證明文件就醫並不影響就診權益，呼籲民眾多多利用線上洽公服務，若必要外出口罩一定要佩戴，避免接觸病毒風險還要受到罰則。

健保卡 中角灣 金山

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