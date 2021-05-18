金山第一公有市場快速通關 長輩買菜不卡關

雙北市各營業場所實施實聯制，不過人口結構以長輩居多的金山區，第一公有市場執行實聯制第一天就大塞車，為加速進入市場速度，第一公有市場也想出了快速通關辦法，讓長輩還是民眾進入市場實聯制只要拿健保卡「拍張照」就好，再由管理員事後統整保管，完成實聯制程序，也不會有個資外洩的風險。

金山第一公有市場自治會會長劉志明說，與公所討論，發現長輩可能都需要用手寫方式留資料，少用線上的手機程式，但是寫字速度較慢造成等候、大家都握過的筆也可能有交叉傳染風險，不妨可以利用外出都會攜帶的健保卡，在個資處貼上聯絡電話的方式，如此一來進入市場只要讓門禁管理的人員拍張照就可以安心逛市場，而實聯制的資料也將由管理員事後統整，完成實聯制程序。

這個方式不會有個資洩漏問題，還可以進入市場快速通關，會長劉志明也呼籲金山的年輕人幫爸媽、阿公、阿嬤來製作，此外，金山第一公有市場攤商不少都受到疫情影響生意，將近一半攤商選擇休息不營業，為了讓消費者逛市場更安心，每週二至週日下午2點，金山第一公有市場內外都會定時消毒，民眾可以安心進入市場採購。