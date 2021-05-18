民代盼中和成立快篩站 衛生局：近期將在新北熱點設置

近日疫情升溫，新北已有465名確診者，今日新增的106人以中和最多，達33人，新北市議員張維倩認為新北目前僅有1處臨時篩檢站，無法負荷目前檢驗量能，建議市府分級，由護理師檢驗即可，讓醫師留院看診。新北市衛生局回應，篩檢站必須有檢驗師、護理師加上足夠的空間才可設置，已積極評估新地點，會在近期內於新北市境內熱點設置第2座篩檢站。

今日新增240例本土個案，新北106人最多，中和有33人、板橋26人，共有822人住院隔離中，基層醫護反應，市府目前只在板橋設置一處臨時篩檢站，被匡列的人無法迅速篩檢，只能等候通知，心情受到影響。

張維倩表示，設置篩檢站需要兩位主治醫師與兩位住院醫師，降低了醫師對急重症病患的支援，盼市府改由護理師來提供快篩檢驗服務，讓醫師留在醫院醫治重症患者。

張維倩認為，只要人力需求減少，便能儘速增加快篩站，這樣才有辦法早日找到確診者，避免疫情傳播。

衛生局表示，設置篩檢站需要檢驗師及護理師，且不只人力問題，還有空間、動線引導需要考量，但他們已經有在評估合適地點，會盡快設置第2座快篩站，提供民眾篩檢服務。