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土城街友發燒39度今送醫 初步判定與疫情無關

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局自14日就由社工與區公所、員警到街友常出現的公園、車站、騎樓進行訪視，除了測量體溫，也發放包含口罩、酒精、肥皂等防疫物資包。圖／新北社會局提供
新北社會局自14日就由社工與區公所、員警到街友常出現的公園、車站、騎樓進行訪視，除了測量體溫，也發放包含口罩、酒精、肥皂等防疫物資包。圖／新北社會局提供

新北社會局接連幾天上街為街友量體溫，土城有名街友體溫高達39度且強烈拒絕送醫，今早依據傳染病防治法已送醫採檢，初步判定與新冠肺炎疫情無關。負責訪視街友的社工指出，確實擔心訪視街友是高風險業務，但也要做好防疫準備，避免出現破口。

新北市自15日進入三級警戒，由於新北板橋等地與台北萬華鄰近，新北社會局自14日就由社工與區公所、員警到街友常出現的公園、車站、騎樓進行訪視，除了測量體溫，也發放包含口罩、酒精、肥皂等防疫物資包。

新北社會救助科股長郭宏昇指出，新北約有16區有街友出沒，多數集中在板橋、新莊、新店、三重、中和、淡水等都會地區，常在性的街友約200人以內，疫情升溫後每日都派遣人員前往量測體溫。

郭宏昇說，昨在土城有名街友體溫高達39度，請消防人員到場協助送醫，但該名街友強力反抗，今早在與衛生局、派出所依據傳染病防治法，將該名街友送至署立台北醫院就醫，不過該街友本身身體就不好，與疫情應沒關係。

郭宏昇也說，訪視街友前自己會先帶好口罩，若在現場見到街友未戴口罩就會提醒要戴好，同時也會以酒精消毒，每名社工都會詢問街友是否有萬華地區的足跡史，以及提醒不要前往萬華區。

新北社會局長張錦例指出，並勸導入住中途之家，目前已查訪板橋、三重、新莊、蘆洲等14區計201人次，，若發現有新露宿的街友，也會關心他的足跡史，如有發現發燒會立即送醫篩檢及醫療。

新北社會局自14日就由社工與區公所、員警到街友常出現的公園、車站、騎樓進行訪視，除了測量體溫，也發放包含口罩、酒精、肥皂等防疫物資包。圖／新北社會局提供
新北社會局自14日就由社工與區公所、員警到街友常出現的公園、車站、騎樓進行訪視，除了測量體溫，也發放包含口罩、酒精、肥皂等防疫物資包。圖／新北社會局提供

街友 疫情

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